Via libera in Commissione al rendiconto 2019 del Consiglio di Regione Lombardia

Si è riunita oggi, giovedì 11 giugno, la Commissione Programmazione e Bilancio di Regione Lombardia, presieduta dal Consigliere di Forza Italia Marco Alparone, che ha dato parere positivo al rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 del Consiglio regionale, presentato oggi dalla relatrice e Vice Presidente del Consiglio, Francesca Brianza (Lega). Astenuti i consiglieri del Movimento 5 Stelle, a favore i rappresentanti degli altri gruppi. Il provvedimento verrà discusso e licenziato dall’Aula nella seduta di martedì prossimo.

L’organo legislativo della Regione Lombardia conferma la sua virtuosità con un avanzo di amministrazione di 12.255.545,50 euro (di cui circa 264.000 euro di fondi liberi), un “costo della politica” pro-capite a carico dei cittadini sotto i 3 euro all’anno (2,67 euro per l’esattezza) e una capacità di pagare i fornitori entro la scadenza per circa il 97% delle fatture ricevute, con un tempo medio di pagamento di soli 13 giorni.

Da sottolineare come dal 2011 a oggi i costi di funzionamento del Consiglio regionale si siano ridotti di circa 20 milioni di euro.

Nel corso del 2019 sono stati impegnati i fondi liberi dell’avanzo dell’anno precedente (che ammontavano a 440.822,01) per finalità che la stessa Assemblea regionale aveva individuato attraverso due Ordini del giorno concernenti attività di informazione per la prevenzione delle truffe nei confronti degli anziani e un’iniziativa di sostegno all’educazione musicale, rivolta ai corpi bandistici e ai cori.

Soddisfatta la Vice Presidente Brianza: “Le responsabilità del Consiglio regionale in merito ai propri avanzi di bilancio – ha sottolineato – non si limita al solo contenimento delle spese di gestione, ma ritengo opportuna un’azione di indirizzo per l’eventuale destinazione dei fondi avanzati verso un utilizzo a favore dei cittadini lombardi. Nell’ultimo anno, ad esempio, grazie agli avanzi consiliari – ha ricordato l’esponente leghista – sono stati assegnati complessivamente 301.000 euro a favore di 126 soggetti musicali lombardi e sono stati realizzati degli spot televisivi per contrastare le truffe agli anziani in un periodo tanto delicato quale quello dell’emergenza Covid”.

In sede di dichiarazione di voto, il Consigliere Marco Fumagalli (M5S), pur trovando “completo e ben redatto” il documento, ha dichiarato l’astensione del suo gruppo, preannunciando “la presentazione di emendamenti e proposte” durante il dibattito in Consiglio. Ringraziamenti agli uffici di Palazzo Pirelli e alla relatrice sono arrivati da parte del Consigliere leghista Marco Colombo: “Il nostro voto è favorevole. E in Aula – ha detto – metteremo ulteriormente in luce i punti di forza di questo rendiconto”.