Via il pavè dal centro storico. Il sindaco: “Richiede troppa manutenzione”

Un bel pavè in porfido rosso nel centro storico del paese. Impossibile non notarlo, nel cuore di Bodio Lomnago, a pochi passi dal Comune. Ma presto quel pavè sarà rimosso e sostituito con una strada asfaltata. Alcuni cittadini di Bodio alla notizia hanno sollevato qualche protesta: il tratto di strada interessato è il punto più centrale del paese, tra il Viale dei Pioppi che collega il lago di Varese, e il Pizzo di Bodio, al centro, e Villa Bossi, un territorio sottoposto alla soprintendenza regionale.

Il Comune, tra l’altro, ha recentemente trasformato il parco adiacente a Via Bossi in un giardino all’italiana in stile settecentesco. Insomma, la scelta di asfaltare pare discutibile.

«Può sembrare ma non è così – spiega il sindaco Eleonora Paolelli – Quel pavè ha una decina d’anni ed ha sempre richiesto una manutenzione costosa. Via Bossi passa nel centro storico ma non è pedonale: transitano auto, camion, pullman. I sanpietrini sono continuamente sollecitati, si spostano, saltano via. Fino ad oggi abbiamo sempre posto rimedio con interventi di conservazione, adesso pensiamo sia arrivato il momento di trovare una soluzione definitiva e più funzionale. Ma stiano tranquilli i cittadini: non faremo una colata d’asfalto, sarà un’opera attenta che rispetta lo stile del luogo».

Il denaro per intervenire arriva dai finanziamenti stanziati da Regione Lombardia per l’emergenza Covid: «Sono circa 100 mila euro che investiremo in opere pubbliche, questa è una di quelle – spiega ancora il sindaco – Tra l’altro arrivano proprio nel momento giusto. Le colonne del cancello che delimitano il Parco dei Pioppi, proprio di fronte a Villa Bossi, sono state lesionate dai camion che fanno manovra. Sono danni importanti e nei giorni scorsi l’ingegnere del Comune ci ha imposto di transennare l’area, senza aspettare. Così abbiamo fatto: non vogliamo rischiare tragedie come quella accaduta ad Albizzate. Approfitteremo dei lavori al pavè per risistemare l’ingresso del Parco».

«I lavori potrebbero cominciare già a luglio – conclude Eleonora Paolelli- ma se non dovessimo riuscire ad affidare l’appalto per tempo, partiranno a settembre. Di certo non rimanderemo oltre».