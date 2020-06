Viaggi incredibili tra fatti assodati e fantascienza

Finalmente gli editori hanno sbloccato le novità e ho potuto fare un giro a caccia di libri nuovi.

Ne ho trovati due diversi ma entrambi da considerare.

Fatti assodati sulle uova

Signore e signori ecco a voi sua maestà l’uovo!



Camelozampa propone un saggio per bambini interessantissimo che racconta tutto ma proprio tutto sulle uova.

“Fatti assodati sulle uova”: già il titolo non lascia fraintendimenti e spiega mille curiosità belle da leggere e da scoprire.

Come fa il pulcino a respirare nell’uovo?

Chi ha inventato il portauovo?

Quanti e quali tipi di uova esistono?

Qual è il paese che consuma più uova?

C’è da sbizzarrirsi e non mancano nemmeno le ricette.

“Fatti assodati sulle uova”

di Lena Sjöberg

Camelozampa editore – € 15,90

Dragon Pearl

Passiamo a un’avventura strepitosa, perfetta per tutti i grandi lettori di fantasy, di avventura, senza dimenticare la fantascienza e la mitologia coreana.

“Dragon Pearl” non lascia indifferente nemmeno Curry il gatto, che è andato subito ad annusare la copertina e a fissarla intensamente.

Stiamo parlando del primo titolo della collana a cura di Rick Riordan!

Min ha tredici anni ed è apparentemente una ragazza come tante. Proviene in realtà da una lunga stirpe di spiriti volpe.

Lei però ha un sogno: fuggire da quel suo misero e polveroso pianeta, Jinju. Per questo attende con impazienza la partenza con le Forze Spaziali alla scoperta dei Mille Mondi insieme al fratello maggiore, Jun.

Quando giunge la notizia che Jun ha lasciato l’incrociatore per partire alla ricerca della Perla del Drago, Min capisce subito che qualcosa non va: suo fratello non avrebbe mai disertato.

Min decide di fuggire e scoprire cosa è successo a Jun, in un’avventura che la metterà di fronte a giocatori d’azzardo, pirati, fantasmi vendicativi, inganno, menzogne e in cui i suoi poteri saranno necessari.