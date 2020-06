Un incontro per risvegliare l’attenzione alla cultura e alle bellezze del territorio proposto dal Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino: «Dopo queste settimane di isolamento, desideriamo tutti in qualche modo “ripartire”: tornare per strada, riprendere le attività, abbracciare gli amici. Ma per ripartire serve un’umanità viva, uno sguardo intenso».

Partendo da questa provocazione e nella consapevolezza del ruolo educativo dell’arte nasce l’incontro organizzato dal Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino insieme alla Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo di Luino dal titolo “Tesori di casa – Viaggio per immagini tra arte e fede nell’Alto Varesotto” con Marco Fazio, docente di Storia dell’Arte. L’evento verrà trasmesso in diretta venerdì 12 giugno 2020 alle ore 21 attraverso la piattaforma ZOOM.

Come afferma Papa Francesco, l’arte è uno strumento di evangelizzazione e senza l’arte non c’è possibilità di educare al bene, al vero ed al bello: “È una bellezza quella dell’arte che fa bene alla vita e crea comunione, perché unisce Dio, l’uomo e il creato in un’unica sinfonia, perché congiunge il passato, il presente e l’avvenire. L’arte condivide con la fede il medesimo sentiero, quello della bellezza”.

La bellezza è dunque un bisogno costitutivo dell’uomo. La serata diventa allora occasione per educare il nostro sguardo, scoprendo “tesori” nascosti e spesso non conosciuti del patrimonio artistico del nostro territorio. Un viaggio tra affreschi e architetture da andare a gustare poi dal vivo, in quell’incontro emozionante che nessuna virtualità potrà mai sostituire.

Marco Fazio è nato a Luino nel 1982 e vive a Germignaga. Laureato in Storia dell’Arte contemporanea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha conseguito presso lo stesso ateneo l’abilitazione all’insegnamento della storia dell’arte nelle scuole superiori. È iscritto al corso di laurea in Scienze dell’Educazione presso l0Università degli Studi di Milano – Bicocca.

Dopo aver lavorato presso l’Istituto Rosetum di Besozzo e l’Educandato Maria Ss. Bambina di Roggiano, attualmente è docente di “Arte e Territorio“ presso l’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté” e di Storia dell’Arte presso il Liceo Scientifico Statale “Sereni”. Collabora inoltre all’organizzazione e

alla promozione di mostre ed eventi culturali.

Già assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura e Turismo nel comune di Germignaga (2009 – 2014), dal 25 maggio 2014 ricopre nello stesso ente la carica di sindaco.