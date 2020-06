Villa Toeplitz accende le fontane e inaugura la stagione estiva

Villa Toeplitz apre ufficialmente la stagione. Domenica 21 giugno verranno accesse le fontane, si terrà un tour del parco alla presenza delle autorità e sarà l’occasione per conoscere le bellezze del luogo.

Un bell’appuntamento per dare il via ufficiale all’estate e che continuerà al Tennis Bar dove si terrà un piccolo aperitivo di benvenuto e prenderà il via la stagione di eventi.

Per il primo appuntamento della rassegna “Radio Bruno Live”, il format tra musica, chiacchiere ed ospiti che accompagnerà i visitatori del fine settimana in villa infatti, si terrà il concerto di Carmen et Les Papillons (dalle 20 e 30), evento che ha registrato sold out in poche ore.

Gli organizzatori, ad ogni modo, assicurano che ci saranno tante occasioni per vivere gli eventi all’interno del bel parco della città. Il tutto mantenendo il distanziamento sociale e seguendo le norme sanitarie previste.