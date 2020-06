Whirlpool dona un frigorifero al Corpo volontari ambulanza di Angera

Durante il periodo di lockdown, il Corpo volontari ambulanza di Angera aveva chiesto alla direzione Whirlpool, un aiuto: la donazione di un frigorifero. In quel momento di grande difficoltà, i volontari di Angera si trovava in prima linea nella gestione dell’emergenza coronavirus, utilizzando svariati fondi per l’acquisto di mezzi di protezione necessari a garantire un intervento sicuro a chi ne avesse bisogno, in particolare, alle persone più fragili e a quelle colpite da patologie.

Non c’erano quindi risorse sufficienti per acquistare un nuovo frigorifero. Martedì scorso però è arrivata la sorpresa da parte di Whirlpool che ha donato il frigorifero. «Ringraziamo vivamente la direzione di Whirlpool per questo nobile gesto – scrive in una nota Il corpo volontari ambulanza di Angera – che ha dato la possibilità al nostro centro di utilizzare fondi per altri scopi legati all’emergenza».