Yoniss ha fretta di nascere: parto in casa all’alba a Locate Varesino

Fiocco azzurro “a sorpresa” questa mattina Locate Varesino.

Erano da poco passate le 5,30 quando al 118 è giunta una chiamata per un parto imminente a Locate Varesino. Dall’Ospedale di Tradate è partito un mezzo di soccorso avanzato con infermiere a bordo che si è precipitato in via Cavour, dove la 25enne Z.S. stava per dare alla luce il suo bambino.

All’arrivo dello staff medico il piccolo Yoniss era già venuto al mondo, assistito dall’emozionatissimo papà e dal personale medico al telefono. Il personale del nucleo MSA1 di Tradate ha proceduto al taglio del cordone ombelicale e al primo controllo dell’intraprendente neonato, che è stato trovato in ottime condizioni.

Il piccolo e la mamma, anch’essa in buone condizioni, sono stati trasferiti in osservazione all’Ospedale del Ponte di Varese.