Zanardi, quinto giorno in terapia intensiva. Il messaggio del figlio: “Papà questa mano non la lascio”

Al Policlinico di Santa Maria alle Scotte a Siena per Alex Zanardi è trascorsa la quinta notte in terapia intensiva e mentre lo sportivo lotta per superare i traumi dell’incidente attorno a lui si moltiplicano i messaggi di sostegno di chi gli vuole bene e di milioni di italiani che trattengono il fiato dalla fine dello scorsa settimana.

Il massaggio più emozionante è quello lasciato dal figlio Niccolò, che ha salutato questa nuova alba con un messaggio Instagram dedicato al papà: “Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti”.

A dedicare delle parole allo sportivo oggi c’è però anche Papa Francesco con una lettera affidata alle pagine della Gazzetta dello Sport: “Carissimo Alessandro, la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso – scrive il Papa-. Attraverso lo sport ha insegnato a vivere la vita da protagonista, facendo della disabilità una lezione di umanità”.

Nel bollettino sanitario di ieri i medici confermavano una situazione di stabilità: “Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità. Il paziente rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Eventuali riduzioni della sedo-analgesia, per la valutazione dello stato neurologico, verranno prese in considerazione a partire dalla prossima settimana. La prognosi rimane riservata”.