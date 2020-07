Dopo 15 anni Paolo Bossi lascia il consiglio di Samarate, al suo posto Giovanni Borsani

Dopo quindici anni di impegno amministrativo, il consigliere comunale di Samarate Paolo Bossi lascia l’incarico. È stato sostituito, nell’assemblea civica, da Giovanni Borsani, che in aula l’ha voluto ringraziare con queste parole

Permettetemi di ringraziare a nome di tutto il gruppo di SCV il dott. Paolo Bossi per tutto l’impegno profuso in questi anni nel ruolo di consigliere comunale.

Io penso che la sua assenza verrà accusata da tutti noi, in particolare, di SCV,dai colleghi della minoranza ed anche dai colleghi della maggioranza.

È stata una decisione difficile, meditata a lungo, perché sappiamo con quanta passione e con quanto entusiasmo ha lavorato in modo disinteressato per il bene comune e per i più deboli, sempre puntuale nelle sue osservazioni , a volte anche critiche, ma con moderazione e grande capacità di mediazione, sia in maggioranza che in opposizione , spesso togliendo tempo alla sua famiglia.

E’ entrato per la prima volta nel consiglio comunale nel 2005, per i primi cinque anni,in maggioranza tra le fila della margherita come vice sindaco e assessore ai servizi sociali,

poi all’opposizione con SCV.

Siamo certi, che questa sua decisione dettata solo dalla impossibiltà di conciliare i suoi numerosi impegni di lavoro col garantire la sua presenza fisica in questo consiglio è solo un leggero passo indietro perchè continuerà a dare il suo importante contributo all’interno del gruppo SCV.

Vorrei augurare al Professor Paolo Bossi grande successo per la sua vita professionale, che è sicuramente necessaria per l’intera umanità. La comunità di Samarate deve essere

orgogliosa di avere persone della sua statura.

Giovanni Borsani