A8 Milano-Varese: chiusura notturna dello svincolo di Cavaria

Sulla A8 Milano-Varese, per programmati lavori di ordinaria manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle tre notti consecutive di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in ingresso e in uscita per il traffico proveniente e diretto in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo autostradale di Solbiate Arno, al km 35+700.