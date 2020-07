Addio all’anestesista Nello Di Spigno “Una vita per la medicina e la famiglia”

( Nello Di Spigno a destra nella foto con il dottor Barbara)

«Nello Di Spigno era un uomo e un medico nato a Livorno e fiero della sua terra, che ha dedicato la sua vita ai pazienti, con competenza e sensibilità, un professionista sempre disponibile nei confronti di tutti i colleghi, innamorato della propria famiglia. Sotto le sue ali sono passate generazioni di anestesisti che, grazie ai suoi insegnamenti e disponibilità, si sono arricchiti e migliorati professionalmente».

Così Enrico Barbara, Responsabile Anestesia e Rianimazione di Humanitas Mater Domini ricorda il collega, ma anche caro amico. Una vita dedicata, quella del dottor Di Spigno, con passione alla sua professione di anestesista.

Classe 1962, si laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Pisa, per poi specializzarsi in Anestesiologia e Rianimazione con 50/50 e lode.

Nel 2013 inizia la sua collaborazione in Humanitas Mater Domini come Responsabile dei blocchi operatori. Dall’inizio della pandemia, ha affrontato con forza e coraggio le difficoltà incontrate, instancabile e sempre pronto a sostenere con le parole e gli sguardi i colleghi e pazienti.

Si è ammalato a causa del Coronavirus e, in questi mesi, ha lottato come sempre ha fatto nella vita, superando la battaglia in Terapia Intensiva. Purtroppo, improvvisamente, giovedì 23 luglio, ancora ricoverato in ospedale, ci ha tristemente lasciato.

«La notizia della sua morte ci ha profondamente colpiti – afferma Alessandro Liguori, Amministratore Delegato dell’Istituto. Era un medico appassionato, di spiccata umanità, stimato dai colleghi ai quali non ha mai fatto mancare una parola di sostegno o un sorriso. Siamo molto vicini anche alla famiglia, alla moglie e ai tre figli che tanto adorava».