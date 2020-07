Air Food lascia Cardano al Campo, la protesta del Cub

Air Food abbandona Cardano al Campo e potrebbe lasciare a casa 60 dipendenti. La ditta, una srl con sede in via Papa Giovanni XXIII che realizza pasti per i passeggeri di voli aerei, è pronta a trasferirsi a Roma Fiumicino per via del drastico calo di voli operati da Malpensa.

Venerdì 10 luglio il sindacato Cub Trasporti ha organizzato un presidio al terminal 1 dell’aeroporto della brughiera per protestare contro la scelta della società, che ai 60 dipendenti ha proposto un difficile aut aut: nei prossimi 30 giorni dovranno decidere se trasferirsi a Roma e continuare a lavorare per l’azienda, oppure rimarranno senza lavoro.

“È necessario garantire un futuro occupazionale a questi lavoratori” dichiarano i membri del sindacato di base, che gettano luce sulla dura situazione che potrebbe verificarsi a partire da settembre in tutto il settore: “Si rischia un massacro occupazionale. Bisogna finanziare gli ammortizzatori sociali per sostenere anche i lavoratori degli alberghi e in generale nel settore delle pulizie”.