Al parco con coltello, spray urticante e “pugno di scimmia”, a Busto Arsizio denunciato 32enne

Nel primo pomeriggio di ieri la pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Busto Arsizio, transitando all’interno del parco del Museo Tessile, ha notato una persona che alla vista degli operatori si è fermata di colpo. L’uomo, un ucraino di 32 anni, è stato sottoposto ad un controllo e subito è apparso agitato, tendendo ad allontanarsi continuamente dagli agenti.

Gli uomini in divisa hanno deciso così di approfondire controllando quanto portato dall’ucraino all’interno del suo marsupio e trovandovi una corda dotata di una impugnatura con nodo scorsoio e una palla dura di 18 cm di circonferenza, nota come “pugno di scimmia”; una bomboletta spray artigianale di contenuto superiore ai 20 ml consentiti e contenente liquido urticante e infine un coltello a serramanico di 20 cm in acciaio con punta acuminata e lama parzialmente seghettata.

Gli oggetti sono stati posti sotto sequestro e l’uomo è stato denunciato.