Albizzate proclama il lutto cittadino, venerdì la commemorazione con la famiglia Hannach

Albizzate proclama il lutto cittadino per la tragedia dello scorso 24 giugno. Ad un mese dal crollo che ha provocato la morte di Fouzia Taoufiq e dei suoi figli Soulayman e Yakout il Comune organizza un momento di incontro in ricordo delle vittime e a sostegno della famiglia Hannach.

Il giorno prescelto sarà proprio la ricorrenza mensile della tragedia: venerdì 24 luglio. Il Comune invita tutta la cittadinanza ad un momento di raccoglimento con la famiglia Hannach alle ore 17,30 presso il cortile retrostante il municipio.

Inoltre ci saranno l’esposizione a mezz’asta delle bandiere poste sugli edifici pubblici in segno di lutto, per l’intera giornata e la deposizione di una corona di alloro in Via Marconi sul luogo del tragico evento.