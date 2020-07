Alfa srl incontra i cittadini di Travedona Monate: il Comune aprirà uno sportello d’assistenza

È stato un incontro acceso, ma alla fine tutto sembra essersi chiarito. Martedì 15 luglio si è svolta nella palestra comunale l’assemblea tra i cittadini di Travedona Monate e i la dirigenza di Alfa srl, la società che dal primo luglio 2018 gestisce la fornitura d’acqua all’intero comune, così come a molte altre realtà della provincia di Varese.

Alcuni abitanti di Travedona sono arrivati all’incontro con in mano le bollette per chiedere chiarimenti su alcuni disguidi riguardo le auto-letture, qualche errore nelle informazioni che avevano fornito e per tutte quelle domande inviate, ma che non hanno mai ricevuto risposta.

Al confronto di martedì sera sono intervenuti anche il presidente di Alfa srl Paolo Mazzucchelli, Francesco Canavesi (amministrazione), e l’ingegnere Villa (acquedotto). «Non sono mancate – racconta Gianpietro Schiffo, assessore all’Ambiente di Travedona Monate e capogruppo di maggioranza – discussioni e qualche tono aspro, come d’altronde è normale quando si parla di temi importanti come la fornitura d’acqua, ma alla fine è stato un incontro costruttivo. I rappresentanti di Alfa hanno ascoltato le necessità dei cittadini e si sono fatti carico della responsabilità per i problemi che hanno riscontrato, nati soprattutto perché la società ha dovuto prendere in mano la situazione già con un certo ritardo».

«Ringraziamo – aggiunge l’assessore Schiffo – i dirigenti di Alfa per aver partecipato all’incontro di martedì. Come amministrazione il nostro compito rimane comunque quello di tutelare gli interessi dei nostri cittadini. Per questo continueremo a vigilare sull’operato della società».

A breve gli abitanti di Travedona monate potranno chiedere informazioni riguardo la fornitura d’acqua direttamente in municipio. L’amministrazione è infatti al lavoro per aprire uno sportello nel palazzo comunale con un operatore di Alfa srl aperto alcuni giorni tutte le settimane.