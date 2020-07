Allegretti e Gergati i pilastri della nuova Robur di Guido Saibene

C’è ancora tanta varesinità – come tradizione – nella rosa allestita dalla Robur et Fides per il campionato di Serie B di basket edizione 2020-21. La formazione gialloblu, dopo le fatiche della stagione scorsa terminata anzitempo causa epidemia, ripartirà da alcune conferme importanti ed effettuerà un’operazione ricorrente in casa Coelsanus: dare spazio a qualche elemento del vivaio riportando in città nel contempo giocatori che hanno fatto esperienza altrove.

A guidare le fila della Robur che verrà è stato intanto chiamato l’esperto Guido Saibene, coach milanese che ha lavorato a lungo in Serie A soprattutto nel ruolo di vice (lo ha fatto anche alla Pallacanestro Varese, assistendo Charlie Recalcati nel 2010-11), assumendo per qualche mese anche la carica di capo-allenatore all’Olimpia Milano. Saibene (non ancora ufficializzato dal club) tra l’altro conosce già il mondo Robur perché, per ragioni familiari, è legato al “nume tutelare” di tutto il pianeta gialloblu, il mitico Gianni Asti.

In campo, dicevamo, la Coelsanus conterà anzitutto su due grandi conferme, quelle dei veterani Marco Allegretti e Lorenzo Gergati, due elementi che per anni hanno calcato i parquet di Serie A e della A2 e che sono decisamente illegali per la categoria pur con una carta di identità che parla rispettivamente di anni 39 (compiuti) e 36 (da compiere). Un terzo ex giocatore di Varese in A è invece il nuovo arrivo più atteso: si tratta di Riccardo Antonelli, il pivot di Sesto Calende di classe ’88 che già nella prima fase della carriera vestì la maglia della Robur e che poi ha giocato anche a Cremona, Casale Monferrato e Scafati per disputare la scorsa stagione a Crema.

Accanto ad Antonelli dovrebbe esserci un altro ritorno, quello di Sofo Assui a garantire chili e presenza in area. Altri tre uomini al rientro al centro Campus sono Nikola Ivanaj, che ha messo il naso anche in A2 ed è atteso a una ulteriore crescita, Matteo Maruca che si era spostato a Oleggio poco prima della sospensione del campionato e Andrea Calzavara che dovrà coprire le spalle al nuovo playmaker titolare, quel Penny Hidalgo reduce da una bella esperienza a Gallarate e ora desideroso di brillare anche al piano di sopra. La Coelsanus sarà completata con due volti noti (e giovani) prodotti dal vivaio, come di consueto: Iacopo Iaquinta e Giorgio Trentini, entrambi giovanissimi ma già con alle spalle intere stagioni nel gruppo della Serie B e per questo giudicati già assai affidabili.