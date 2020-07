Allenarsi senza andare in palestra: gli esercizi da fare a casa

Allenarsi presso la propria abitazione, senza dover necessariamente andare in palestra: una tendenza in crescita dovuta anche a contingenze esterne del virus, che ha imposto di ridisegnare le proprie abitudini in termini di vita sociale.

Oggi ci si allena anche a casa, con esercizi mirati, seguendo appositi percorsi che sono facilmente trovabili su internet. Il tutto anche senza attrezzi, facendo ricorso esclusivo al proprio peso corporeo per quello che prende il nome di allenamento a corpo libero.

Tutti i muscoli del corpo possono essere messi in moto grazie a questa tipologia di approccio; vediamo allora nel dettaglio qualche consiglio per esercizi da care a casa, partendo a quelli promossi su Corpo Perfetto al link https://www.corpoperfetto.com/esercizi-da-fare-a-casa-corpo-libero/.

Esercizi per casa

Tra gli esercizi più comunemente diffusi da fare a casa ci cono le flessioni, un toccasana per la semplicità di esecuzione (non richiedono alcun attrezzo e possono essere fatte anche in ambienti relativamente limitati) unita alla peculiarità di mettere in movimento tutti i muscoli della parte superiore del corpo. Con le flessioni si allenano petto, dorso, bicipite, tricipite: un esercizio completo da fare in modo assolutamente comodo anche da casa.

Altrettanto semplici e molto diffusi presso il proprio domicilio sono gli esercizi per i glutei: squat, stacchi, sollevamento del bacino e quant’altro possa servire a rassodare quella zona del corpo, sempre più richiesta non solo dalle donne ma anche da tanti uomini. Con questa tipologia di esercizi si vanno a lavorare anche le gambe, rendendole maggiormente sode.

Ultimo gruppo muscolare, probabilmente il più complesso da lavorare a casa, è il dorso: le flessioni come detto, mettono in moto anche questo muscolo. Ci sono poi esercizi più mirati da fare a casa, come nel caso del reverse angel, che consiste nello stendersi sul pavimento con la pancia in sotto e nello stendere totalmente braccia e gambe, iniziando a muovere le prime da dietro ai glutei fino a davanti la testa.

In sostanza tutti i gruppi muscolari possono essere facilmente messi in moto grazie a questa tipologia di allenamento a casa, cosiddetta a corpo libero. Sfruttando quindi il peso del proprio corpo e senza attrezzi, si possono ottenere risultati importanti e mantenersi in forma: per chi fosse interessato a questa tipologia di allenamento, sul sito Corpo Perfetto sono presenti diversi consigli e programmi da seguire a casa. Una modalità alternativa di allenarsi, senza dover uscire di casa e limitando gli spostamenti, ottenendo così vantaggi in termini di risparmio di tempo, oltre che di soldi.