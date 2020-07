Altri 20 milioni per il Varesotto, approvate le richieste di Cosentino

Festeggia anche il consigliere di Lombardia Ideale Giacomo Cosentino dopo l’approvazione dell’assestamento di bilancio al Consiglio regionale lombardo che da il via libera ad una serie di voci di spesa che ha seguito nella presentazione all’aula.

Si tratta di circa 20 milioni di euro per il Varesotto che arriveranno sul territorio dopo l’approvazione di alcune opere. Tra le più rilevanti tra quelle presentate da Cosentino sono state approvate la nuova passerella sul lago di Ghirla alla riqualificazione dell’area sportiva di Agra, passando dal Pala associazioni di Viggù sino alla nuova ciclabile Cardano – Somma Lombardo. A Varese il restauro del ponte di Via Friuli, a Busto e Cittiglio 15 milioni per ferrovie e stazioni.

“Forse l’ente Regione non è mai stato così vicino ai suoi luoghi, ai suoi comuni, dal piccolo al più grande, insomma alla sua storia. Sono stati approvati provvedimenti importantissimi, volti alla valorizzazione, al rilancio e alla messa in sicurezza del territorio – dice Cosentino -. Da qui ai prossimi due anni verranno aperti centinaia di cantieri in tutta la Lombardia che daranno lavoro a molte imprese, artigiani e professionisti.”

Dichiara il Consigliere Regionale Giacomo Cosentino e conclude “E’ stato bello portare nell’aula del Pirellone le esigenze e le idee fondamentali per la crescita dei nostri comuni, anche di quelli più piccoli. Loro hanno creduto in noi e non li abbiamo girato le spalle. Sono emozionato per essere riuscito a far destinare 20 milioni per il mio varesotto”

Di seguito la descrizione di tutte le opere, nella Provincia di Varese, che verranno finanziate o co-finanziate da Regione Lombardia grazie all’approvazione degli ordini del giorno presentati dal consigliere.

VALORIZZAZIONE E RILANCIO DEL TERRITORIO

ALTO VARESOTTO

-“Progettazione e realizzazione di una passerella ciclopedonale attorno al lago di Ghirla, sito nel Comune di Valganna (VA), e riqualificazione della zona limitrofa”. Co-finanziamento di euro 150.000 per gli anni 2021 – 2022;

-“Riqualificazione immobile comunale sito in via Ronchi, nel Comune di Viggiù (VA), finalizzata alla creazione di un “pala associazioni” al cui interno è prevista la realizzazione della nuova sede e centrale operativa della Protezione Civile, oltre la sede della filarmonica e di altre associazioni”. Co-finanziamento di euro 100.000 per l’anno 2021;

-“Riqualificazione, nel Comune di Masciago Primo (VA), dell’area sportiva e dell’annessa area ristoro comunale che costeggia la SP11”. Finanziamento di euro 50.000 per l’anno 2021;

-“riqualificazione del centro sportivo Bedorè sito nel Comune di Agra (VA)”. Co-finanziamento di euro 100.000 per gli anni 2021 – 2022;

BASSO VARESOTTO

-“realizzazione pista ciclabile e conseguente passaggio mezzi di emergenza tra il Comune di Cardano al Campo (VA) e quello di Somma Lombardo (VA) lateralmente alla SS336 prospiciente all’aeroporto di Malpensa”. Co-finanziamento di euro 100.000 per gli anni 2021 – 2022;

MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: PONTI, STRADE E CAMPI SPORTIVI

ALTO VARESOTTO

-“Messa in sicurezza di tratti vari delle rete stradale provinciale di Varese mediante interventi di risanamento conservativo e adeguamento delle caratteristiche di portanza della pavimentazione stradale”. Finanziamento di euro 1.000.000 per l’anno 2022;

-“Messa in sicurezza ponte del Ronchin nel Comune di Cadegliano Viconago (VA)”. Finanziamento di euro 80.000 per l’anno 2022;

-“Messa in sicurezza di via Lazzaretto, nel Comune di Cadegliano Viconago (VA)”. Finanziamento di euro 100.000 per l’anno 2022;

-“Ponte in muratura via per Bregazzana, nel Comune di Induno Olona (VA)”. Finanziamento di euro 301.657 per l’anno 2023;

-“messa in sicurezza muro di cinta del campo sportivo del Comune di Bedero Valcuvia (VA)”. Finanziamento di euro 50.000 per l’anno 2021;

VARESE

-“restauro conservativo e ampliamento del ponte di via Friuli, nel Comune di Varese”. Finanziamento di euro 600.000 per l’anno 2023;

BASSO VARESOTTO

-“Interventi relativi alla sicurezza stradale, con particolare riguardo all’utenza debole, in diversi tratti delle vie cittadine di Busto Arsizio (VA)”. Finanziamento di euro 140.000 per l’anno 2022;

-“Manutenzione straordinaria sovrappassi esistenti della SS336, via del Roccolo e via Montegrappa a Busto Arsizio (VA)”. Finanziamento di euro 500.000 per l’anno 2023;

STAZIONI E FERROVIE

-“Adeguamento stazione di Cittiglio (VA)”. Finanziamento di euro 5.200.000 per gli anni 2023 (importo di euro 1.000.000) – 2024 (importo di euro 3.000.000) – 2025 (importo di euro 1.200.000);

-“nuovi binari e piazzali a servizio del terminal intermodale di Sacconago, nel Comune di Busto Arsizio (VA)”. Finanziamento di euro 10.000.000 per gli anni 2021 (importo di euro 9.000.000) e 2022 (importo di euro 1.000.000).