Anche Noi con L’italia vuole la riconferma dell’intesa fra il centrodestra sul Consiglio provinciale

Dopo l’intervento di Forza Italia e del consigliere Marco Riganti è il consigliere di Noi con L’Italia Mattia Premazzi ad intervenire sul dibattito interno al centrodestra in vista del rinnovo del Consiglio provinciale a Villa Recalcati:

Egregio direttore,

A seguito degli interventi delle altre componenti del Polo Civico delle Libertà dei giorni scorsi, anche Noi con L’Italia da me rappresentata in consiglio provinciale, ritiene di dover fare il punto sul lavoro fatto in questo mandato e sugli scenari che si prospettano per il futuro anche in vista delle prossime elezioni provinciali.

Convinti del buon operato di questi anni in provincia, della condivisione degli obiettivi amministrativi e politici tra le varie forze appartenenti alla coalizione del Polo Civico delle Libertà che saldamente si posiziona all’interno dell’alleanza di centro destra, riteniamo che oggi più che mai “squadra vincente non si cambia!”.

Pertanto, in vista delle prossime elezioni provinciali di fine anno, che vedranno il rinnovo del consiglio, Noi con l’Italia vuole ripartire da quello che oggi c’è e che bene ha fatto in questo mandato.

Fondamentale sarà quindi ripartire dal Polo Civico delle Libertà con tutte le sue componenti ad oggi in campo: una squadra senza prime punte ma che ha fatto del gioco corale la sua forza; una compagine aperta alle appartenenze partitiche ma anche alla componente civica sin dalle sue origini; un contenitore pronto anche ad accogliere amministratori che condividano i valori del centro destra e che oggi non si identificano in nessun partito. Condividiamo quindi quanto detto in tal senso dal capogruppo Marco Riganti e già discusso nei giorni scorsi al nostro interno.

Siamo convinti che, come è stato in questi anni, il nostro interlocutore debba essere la Lega e il sostegno debba essere nei confronti dell’attuale presidente.

Da questi punti fermi vogliamo ripartire e aprire un sereno confronto con tutte le forze della coalizione provinciale in vista delle prossime scadenze elettorali, al fine di condividere oggi, come per il passato una strategia comune, nella logica di una continuità amministrativa in consiglio provinciale, pronti a valutare eventuali nuove idee ma con la consapevolezza del solido punto di partenza.

MATTIA PREMAZZI

Noi con l’Italia – Varese