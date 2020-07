Anche Sebigas in mani cinesi, l’azienda di Olgiate Olona acquistata dal gruppo Tica

I cinesi mettono le mani su Sebigas, azienda con sede a Olgiate Olona che realizza impianti a biogas. La Tica-Exergy, controllata italiana del gruppo cinese Tica, si è aggiudicata alla cifra di 840 mila euro il ramo operativo d’impresa Sebigas srl azienda attiva nella progettazione, costruzione e manutenzione di impianti biogas parte del Gruppo Industriale Maccaferri. L’asta si è svolta presso il Tribunale di Bologna lo scorso 24 giugno.

Si tratta della seconda azienda del comparto energia del Gruppo Industriale Maccaferri che entra nell’orbita del Gruppo cinese dopo l’acquisizione di Exergy spa avvenuta nel settembre 2019. Entrambe le aziende del gruppo erano state ammesse alla procedura di concordato in bianco.

Il ramo di azienda acquistato da TICA include tutti gli asset e il personale attualmente in forza all’azienda oltre al portafoglio dei progetti già realizzati e il know how aziendale. La sede e gli uffici operativi di Sebigas saranno collocati ad Olgiate Olona dove ha sede e opera anche Exergy International, l’altra azienda italiana del gruppo cinese, che si occupa di progettazione e realizzazione di impianti a ciclo rankine a fluido organico di ultima generazione.

Fondata nel 1991, TICA è un’azienda specializzata in sviluppo, produzione, vendita e servizi di sistemi HVAC e soluzioni per il recupero termico. Con stabilimenti produttivi, centri di ricerca, uffici commerciali in tutti i maggiori mercati mondiali, è oggi uno dei quattro principali brand del mercato HVAC in Cina. Nel 2015 l’azienda è entrata nel settore dell’energia a seguito di una joint venture strategica siglata con l’americana United Technology Corporation (UTC) che ha trasferito a TICA le attività di UTC legate al business dei cicli rankine a fluido organico (ORC) e del suo prodotto PureCycle. Nel 2019 proprio nell’ottica di rafforzare e completare la propria offerta nel settore dell’ORC il gruppo TICA ha acquistato Exergy dal Gruppo Industriale Maccaferri.

Dal 2008 Sebigas progetta, realizza e gestisce impianti biogas in tutto il mondo. Vanta un’esperienza solida nel mondo del biogas con un portfolio di oltre 80 impianti dislocati in tutto il mondo, con moduli da 100 kW a 3 MW.

La so ietà è in grado di fornire impianti su misura che possano soddisfare le richieste del cliente, sfruttare al meglio il potenziale di ogni biomassa a disposizione, e garantire performance ottimali e continue. Il portfolio Sebigas oggi vanta un track record di oltre 8.700 ore l’anno di funzionamento alla massima potenza.