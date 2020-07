Andrea Trezzi è il candidato per il centrodestra di Laveno Mombello

È Andrea Trezzi il candidato per il centrodestra a Laveno Mombello.

Cinquantotto anni, due figli, Trezzi è il presidente della Canottieri Cerro Sportiva ed è molto noto in paese. È il figlio di Sergio, storico esponente della Lega che ha guidato il paese sul Lago Maggiore per undici anni dal 1994, prima del passaggio di amministrazione guidato da Ercole Ielmini del centrosinitra.

Andrea Trezzi è il candidato per Lega, Fratelli D’Italia e Forza Italia. «Domani sera (giovedì) ci troveremo con tutto il gruppo per poi comunicare ufficialmente la nostra linea politica e le priorità», conferma Giuliano Besana, consigliere in carica e coordinatore cittadino di Forza Italia.

Il centrosinistra invece, conferma la candidatura di Silvia Bevilacqua.