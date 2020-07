Appassionato di bricolage con l’hobby del furto: preso dai Carabinieri a Gemonio

Un uomo di 43 anni residente in un paese della Valcuvia è finito nei guai nei giorni scorsi a causa della sua passione per il bricolage. Nel senso che, per effettuare i lavoretti in casa non esitava a sottrarre materiale da un grande negozio del settore con sede a Gemonio.

Proprio all’uscita del punto vendita, martedì scorso, l’uomo – già conosciuto alle forze dell’ordine – è stato notato da una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Cuvio, incaricata di svolgere una serie di controlli preventivi per evitare furti sulle auto in sosta nei parcheggi della zona.

I militari hanno deciso di controllare il 43enne che si è subito agitato alla vista delle divise: la perquisizione ha dato i suoi frutti, perché ha permesso di recuperare una spazzola d’acciaio utilizzata per lavori di meccanica e sottratta poco prima al negozio senza pagare il conto. La successiva “visita” dei Carabinieri nell’abitazione dell’uomo ha inoltre fatto scoprire una serie di altri oggetti – dalle punte per trapano a materiale elettrico di vario genere – sottratti allo stesso “brico” nello scorso mese di giugno.

La refurtiva è stata quindi sequestrata per poter poi essere restituita ai gestori del punto vendita. L’uomo invece è stato denunciato e dovrà rispondere dell’accusa per furto e ricettazione.