In arrivo i fondi per sostenere nella ripartenza le scuole paritarie

Trecento milioni di euro: è l’importo che il decreto legge “Semplificazioni” ha destinato alle scuole paritarie per la ripartenza dopo l’emergenza coronavirus. Sono migliaia gli istituti in tutto il Paese e raccolgono quasi un milione di studenti. Nell’attesa di capire quanto effettivamente arriverà nella Città Giardino, l’Amministrazione comunale accoglie in modo positivo lo sforzo fatto per garantire gli investimenti.

«Da almeno tre anni – afferma l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – lavoriamo nell’ottica di un sistema integrato per l’infanzia, soprattutto nella fascia 0/6 anni, che vede un’armonia progettuale tra scuole comunali e scuole parificate. Un sistema che va difeso e sostenuto. Attendiamo di capire nel dettaglio quante risorse saranno destinate alle realtà del nostro territorio, ma quel che è certo è che il sostegno economico che arriva da Roma aiuterà i diversi istituti a superare le difficoltà degli ultimi mesi».

«Il raddoppio della risorse rispetto ai 150 milioni ipotizzati in un primo momento – afferma il presidente del Consiglio comunale Stefano Malerba – è una battaglia importante che il ministro Elena Bonetti e Italia Viva hanno condotto a livello nazionale. Tenevamo molto a raggiungere questo obiettivo, importante per noi sia come sistema Paese sia sul territorio».