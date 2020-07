In attesa del treno con la droga in tasca, spacciatore denunciato a Busto Arsizio

Intervento delle Volanti del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio alla stazione Fs di piazza Volontari della Libertà nella giornata di ieri, giovedì. Attorno alle 13,30 la pattuglia ha parcheggiato l’auto di servizio, come d’abitudine ha perlustrato i locali della stazione Ferrovie dello Stato notando, in piedi su una banchina, un soggetto in apparente attesa del treno.

Trattandosi di un volto noto, gli agenti gli si sono avvicinati decisi ad approfondire gli effettivi motivi della sua presenza in quel posto, notando che l’uomo, un cinquantaseienne residente a Verbania con precedenti legati allo spaccio di droga, al solo avvicinarsi delle divise mostrava chiari segni di nervosismo.

Il motivo è stato presto chiarito: nella cintola dei pantaloni nascondeva due confezioni, una di cocaina e l’altra di eroina per un totale di circa 8 grammi, che gli sono costate la denuncia per detenzione ai fini dello spaccio.