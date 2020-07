Aumenta la produzione di acqua potabile da risorse idriche naturali

Nonostante l’acqua sia molto abbondante sul nostro pianeta – arrivando a coprire il 70% della superficie della Terra – si stima che solo il 2,5% sia potabile. In realtà questa percentuale si riduce ancora, scendendo all’1%, se si esclude dal computo, l’acqua potabile che si trova nei ghiacciai e che non è quindi semplice da recuperare.

Da questi dati è facile capire come mai la scarsità d’acqua sia un problema attuale e si trasforma in alcune aree del mondo in una vera e propria emergenza idrica.

In Italia ci sono alcune situazioni in cui reperire acqua potabile può diventare complesso ed acquistarne una fornitura potrebbe risultare eccessivamente costoso.

Per ovviare a questo problema sono state condotte negli anni diverse ricerche, volte a progettare un sistema per trasformare acqua di mare in acqua potabile, sfruttando le risorse idriche naturali. Questo meccanismo impiegato per ottenere acqua da bere sta crescendo nell’ultimo periodo, a dimostrazione dei vantaggi che può portare.

Acqua potabile da acqua salata con Blue Sea Land

Uno dei migliori impianti per la produzione di acqua potabile da acqua salata è il Blue Sea Land, progettato dall’azienda EMWG. Si tratta di un impianto che sfrutta la cosiddetta osmosi inversa per trasformare l’acqua di mare, lago, fiume o pozzo in acqua potabile, limitando l’utilizzo di prodotti chimici per il trattamento dell’acqua.

L’osmosi inversa è il vero segreto di questo sistema, ma in realtà non è l’unica procedura che viene utilizzata. Prima di essere sottoposta a questo procedimento, l’acqua recuperata dalle risorse idriche naturali deve superare un trattamento di microfiltrazione, che serve a rimuovere le prime impurità. Poi giunge il momento dell’osmosi inversa, a cui segue la pulizia automatica delle membrane di osmosi.

In questo modo non si avrà il problema di dover sostituire di frequente le membrane per produrre l’acqua potabile.

Montato su un pratico carrello, l’impianto descritto è facile da trasportare. Per il trasporto è possibile utilizzare anche il rimorchio con attacco NATO ed il gancio di traino che può essere regolato in altezza. L’impianto viene fornito inoltre già pronto all’uso, non si dovrà dunque essere degli esperti per poter sfruttare al massimo tutte le potenzialità di questo sistema.

L’azienda si impegna a fornire anche i pezzi di ricambio necessari per la normale manutenzione, o per riparare un guasto nel caso in cui si dovesse presentare e si impegna inoltre a formare coloro che dovranno utilizzare l’impianto, nonostante il funzionamento sia molto semplice. Il Blue Sea Land ha un serbatoio per l’accumulo dell’acqua trattata e monta anche un impianto fotovoltaico, che aiuta a ridurre la spesa energetica quando l’impianto è in funzione.

Quando è utile il Blue Sea Land

L’impianto Blue Sea Land torna utile in diverse situazioni, sia ordinarie che straordinarie. Per quanto riguarda le prime, si pensi ad esempio ai cantieri in zone del paese non perfettamente connesse con i centri abitati più vicini: avere un sistema di produzione di acqua potabile torna molto utile e rende più semplice il lavoro degli operai.

Per quanto riguarda invece le situazioni straordinarie, questo impianto trova impiego in tutte le situazioni di emergenza, che potrebbero rendere difficile nelle prime settimane far arrivare acqua potabile. Con il Blue Sea Land si risolverà il problema e si raggiungerà l’autonomia nella produzione di acqua, a patto di avere delle risorse idriche naturali da utilizzare come fonte.