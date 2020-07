Auto sommersa nel sottopasso a Gerenzano, donna salvata dai vigili del fuoco

Sottopasso di Gerenzano allagato, una donna è rimasta bloccata con la propria auto e salvata dall’intervento dei vigili del fuoco.

È successo poco prima delle 7 nel nuovo sottopassaggio che collega Gerenzano a Turate.

In seguito al violento nubifragio che si è scatenato nella mattinata di venerdì 24 luglio sul Saronnese, il tratto di via Stazione si è allagato completamente e l’auto della donna, 51 anni, è rimasta sommersa dall’acqua confluita nel sottopassaggio. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco del soccorso acquatico che sono intervenuti per soccorrere la donna che era all’interno della vettura, sotto choc ma in buone condizioni. La donna è stata tratta in salvo e sono stati recuperati gli effetti personali.

Inagibili anche il sottopasso di via Cavalieri di Vittorio Veneto a Cislago. A Saronno un furgone è rimasto bloccato nel sottopasso di via I° Maggio.