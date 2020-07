Bellaria: “Situazione in miglioramento: riaperti due reparti del Bellini”

«Coniugare libertà con responsabilità». È il monito lanciato dal sindaco Stefano Bellaria nell’informativa ai cittadini. La situazione, come ha ribadito il primo cittadino, lascia ben sperare: a oggi i sommesi positivi al Covid sono scesi a 20.

Riaperti due reparti dell’ospedale Bellini

Lo definisce «un segnale di graduale ritorno alla normalità». All’ospedale sommese sono stati riattivati i reparti di riabilitazione generale e cardiologica. Bellaria ha voluto ringraziare tutti gli operatori sociosanitari che hanno lavorato nel reparto Covid. «Hanno contribuito a migliorare le condizioni di salute di molto concittadini e non solo. A loro va il nostro sentito grazie».

Obiettivo: riaprire le scuole a settembre

«In questo momento è in atto un confronto con i dirigenti scolastici, per poter garantire un normale ritorno in classe dei nostri alunni a settembre. Non sarà semplice, ma sono convinto che potremo ottenere dei risultati». Il sindaco attende la nuova ordinanza di regione Lombardia che verrà emanata nei prossimi giorni. Ma intanto l’obbligo delle mascherine – e del mantenimento delle distanze – rimane: «Con l’arrivo dell’estate abbiamo tutti voglia di libertà. Ma bisogna avere responsabilità: se abbiamo avuto dei buoni risultati, lo dobbiamo al rispetto delle regole»·