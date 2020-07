Bici elettriche: aumentano gli spostamenti nelle grandi città

Nell’ultimo anno si è registrato un vero proprio boom nelle vendite di biciclette elettriche. Un trend positivo che secondo gli esperti caratterizzerà il mercato delle e-bike anche nel prossimo futuro.

Gli effetti di questa crescita sono evidenti soprattutto nelle grandi città, dove si registra il maggiore incremento di spostamenti per mezzo di bici elettriche. Questo mezzo motorizzato, infatti, sta intercettando i favori di un gran numero di italiani – e non soltanto sportivi e appassionati – per la sua capacità di garantire spostamenti rapidi ma soprattutto ecologici.

In questi contesti urbani, infatti, le bici elettriche consentono anche di abbassare notevolmente le emissioni inquinanti nell’aria, conferendo alle città una maggiore vivibilità. Il fenomeno è comunque in via d’espansione anche nel resto d’Italia, grazie ai tantissimi vantaggi che questo mezzo di trasporto è in grado di offrire.

Dove comprare e-bike di qualità?

La richiesta di e-bike è aumentata in ogni segmento del mercato, ma è possibile notare come la crescita maggiore sia stata registrata dal settore e-commerce.

Un fenomeno che può essere spiegato innanzitutto guardando alla possibilità di risparmio offerta da rivenditori online di articoli sportivi. In rete i prezzi sono concorrenziali e spesso soggetti anche a scontistiche e promozioni speciali, che vanno a incentivare ancora di più l’investimento degli appassionati.

In ogni caso, è sempre bene ricordare di affidarsi soltanto a portali dalla comprovata esperienza nel settore. Ne è un esempio botteroski.com, che mette a disposizione degli amanti delle due ruote anche bici elettriche di produttori italiani come Olympia e Fantic Motor, che da sempre si distinguono per la qualità delle loro creazioni.

L’offerta del portale è in ogni caso variegata e sempre aggiornata con le ultime uscite delle nuove collezioni lanciate dai migliori marchi del settore, anche a livello internazionale, per garantire costantemente un catalogo in grado di soddisfare ogni necessità degli amanti del mondo e-bike.

I vantaggi di una bici elettrica

Il successo delle e-bike nel nostro paese è stato determinato da una serie di vantaggi che questi mezzi motorizzati sono in grado di offrire a un ampio target di consumatori, non soltanto amanti dell’attività fisica.

Le bici elettriche, infatti, all’occorrenza risultano davvero comode e facili da utilizzare, grazie alla pedalata assistita che permette spostamenti senza fatica in ogni tipo di contesto, dalle strade di città ai sentieri di montagna.

Al tempo stesso, è possibile disattivare questa funzione di supporto in qualsiasi momento, così da avere a disposizione anche un mezzo a tutti gli effetti efficace anche per svolgere i propri allenamenti quotidiani o per dedicarsi a escursioni adrenaliniche in mezzo alla natura.

Il tutto potendo contare ovunque su prestazioni elevate garantite da motori performanti.

Infine, non va dimenticato che i costi di gestione di un’e-bike sono molto più contenuti rispetto a quelli di altri mezzi motorizzati, ragione anche questa alla base del boom di vendite di questi dispositivi.

E-bike: la soluzione ideale per ogni spostamento

In commercio sono ovviamente presenti numerosi modelli di e-bike, motivo per cui potrebbe essere difficile orientarsi nella scelta al momento dell’acquisto. Per esempio, per chi utilizza un’e-bike per fare attività sportiva è molto importante che sia presente un buon sistema ammortizzante, in modo da avere un comfort di guida notevole su ogni fondo stradale.

Per sciogliere eventuali dubbi, i migliori portali come Botteroski mettono a disposizione degli utenti un servizio di assistenza sempre disponibile a indicare le soluzioni più adatte alle specifiche esigenze del cliente.

A prescindere dalle preferenze e dalle necessità, in ogni caso, è bene ricordare che in commercio sono presenti bici elettriche adatte principalmente a contesti urbani, così come quelle perfette anche per percorrenze su terreni sterrati extra cittadini.

Proprio per questo motivo le e-bike vengono indicate da un numero sempre maggiore di italiani come la soluzione ideale per ogni tipo di spostamento.