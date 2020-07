Boom di nascite all’ospedale di Gallarate, 14 bambini in 24 ore

Boom di nascite all’Ospedale di Gallarate. Tra le giornate di martedì 21 e mercoledì 22 luglio sono nati 14 bambini: 10 maschi e 4 femmine.

«Forse non è stata una giornata record ma, a memoria, non ricordo tante nascite così concentrate in 24 ore da quando sono all’ospedale di Gallarate, circa 18 masi». Il dottor Giovanni Di Palma responsabile del reparto in sostituzione del primario Antonio Bulgheroni, commenta con soddisfazione l’impresa della squadra di ostetricia che ha retto un ritmo decisamente inedito: « Sappiamo che i parti sono in calo, un fenomeno che si registra in tutta Italia. Quattordici nascite in un giorno sono decisamente una bella notizia che raccogliamo con soddisfazione perché sintomo di un’attività gestita bene».

Dieci maschietti e 4 femmine sono venute al mondo nelle 4 sale parto anche se c’è stata qualche emergenza che ha costretto ad attivare la sala chirurgica per il taglio cesareo : « È stato un nell’impegno ma siamo attrezzati e pronti a gestire emergenze come queste. Ci sono stati attimi più intensi ma, nel complesso, tutti hanno lavorato bene e con impegno. E oggi festeggiamo le 14 nascite»

Desirée Capitani, referente di sala Parto dell’Ostetricia di Gallarate, lo scorso maggio aveva portato la sua testimonianza in occasione della Giornata internazionale delle Ostetriche: «La vita non si ferma davanti a niente perché nonostante il coronavirus stia mettendo a dura prova il mondo intero, la vita continua ad andare avanti ed ogni bambino che nasce rappresenta la speranza ed il futuro di un mondo in cui ci si possa tornare ad abbracciare. Perché noi ostetriche lo sappiamo che nell’abbraccio c’è condivisione, c’è il calore dell’altro che mai, come in questo momento, appare vitale … soprattutto in quello che è l’evento magico d’eccezione. La nascita».