Busto Arsizio, guida dopo l’aperitivo: livello di alcol quattro volte sopra i limiti

È stato un venerdì sera di controlli per la compagnia di Busto Arsizio dei Carabinieri, che hanno svolto un servizio coordinato per controllare i luoghi di aggregazione e i locali pubblici della città.

Durante uno di questi controlli, verso le 20.40, quindi in orario post aperitivo, i militari hanno controllato un uomo di 32 anni alla guida sotto l’effetto di alcol. Il test alcolemico ha dato un risultato quattro volte superiore al limite massimo consentito e i carabinieri hanno deferito l’uomo in stato di liberà per guida in stato di ebbrezza.

Poco dopo è stato segnalato all’autorità giudiziaria un ragazzo di 20 anni trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente e intento a fumare uno spinello all’esterno di un locale pubblico in compagnia di alcuni coetanei.