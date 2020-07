Calda d’inverno, fresca d’estate: la cuccia coibentata per esterni è la migliore

Se stai cercando una cuccia per esterni per il tuo amato Fido non puoi non prendere in considerazione le cucce coibentate. Sono ottime proprio perché aiutano a creare il giusto micro-clima sia in estate che in inverno e il tuo Fido starà comodissimo a qualsiasi temperatura. Le cucce per cani coibentate permetteranno al tuo cane di dormire all’esterno anche nelle notti più fredde perché sarà protetto dagli strati isolanti che manterranno il calore all’interno. Queste cucce sono speciali anche per l’estate perché trattengono il fresco impedendo al caldo di entrare.

Come scegliere una buona cuccia coibentata?

Una buona cuccia coibentata è caratterizzata da materiali isolanti su ogni parte della superficie, incluso il tetto che è importantissimo per proteggere il tuo fido dalle intemperie. Per il miglior confrort, infatti, il tettuccio dovrebbe essere ben isolato e resistente e può essere spiovente o piatto e seconda del gusto e della zona in cui vivi. Se piove spesso è meglio un tetto spiovente anche se la cuccia non dovrebbe mai stare esposta direttamente alle intemperie. I modelli più comodi hanno il tettuccio sollevabile così da agevolare le operazioni di pulizia. Scegli una taglia adatta al tuo cane per la quale possa stare allungato o seduto in maniera confortevole. Non esagerare con le misure perché potrebbe diventare motivo di disagio e qui sotto ti spieghiamo il perché.

Come utilizzarla al meglio?

Per sfruttare al meglio il potere isolante di una cuccia coibentata bisogna isolarla dal terreno perché il legno isolante può dare una piacevole temperatura sia in inverno che in estate. Inoltre dovrebbe essere abbastanza capiente per il cane in modo da consentirgli di spostarsi con agilità al suo interno. Se lo preferisci puoi ammorbidire la base con tappetini facili da lavare, in modo da renderla ancora più accogliente. Evita di riporla con l’ingresso che dà le spalle ai punti di accesso della tua abitazione. Il cane deve sempre controllare chi si aggira per casa o nel giardino e se riporrai la cuccia in una posizione sfavorevole alla guardia il cane non ci entrerà dentro. Puoi starne certo.

Cosa non fare con la cuccia coibentata?

La cuccia coibentata non dovrebbe mai essere esposta direttamente alle intemperie ma riposta sotto una tettoia o comunque al riparo da pioggia, vento e sole. Difatti è dotata di una o più aperture che potrebbero far entrare freddo o caldo all’interno della cuccia se questa è troppo esposta. Inoltre non dovrebbe mai essere troppo più grande della taglia del cane perché così si va a disperdere il calore raffreddandosi più velocemente in inverno. Non si deve mai obbligare il cane a starci dentro ma abituarlo con gradualità alla sua nuova casa, magari provando con il cibo e senza farlo sentire soggetto ad un obbligo che non riesce a comprendere. La cuccia deve diventare un luogo sicuro e protetto, dove l’odore del vostro cane lo farà sentire a casa. Per questo ci vuole pazienza e gradualità per far sì che si abitui.