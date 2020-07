Caldo e afa nei prossimi giorni per colpa dell’anticiclone africano

Il temuto caldo afoso è arrivato e ci accompagnerà per tutto il fine settimana. L’anticiclone africano, infatti, secondo il Centro Geofisico Prealpino, si estende oggi e domani fino all’Europa centrale con tempo soleggiato e molto caldo anche sul Nord Italia. Solo domenica l’ondata di calore sarà interrotta dal transito di una perturbazione atlantica con temporali, seguita da correnti occidentali meno calde anche lunedì. L’alta pressione africana potrebbe però già tornare a metà della prossima settimana.

Venerdì sarà soleggiato, molto caldo e afoso con leggera foschia. Dal pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sui monti con forse solo un raro temporale di calore sulle Alpi. Altrove asciutto.

Sabato ancora soleggiato e molto caldo e afoso. Probabilmente senza temporali, neppure in montagna.

Domenica in parte soleggiato. Primi annuvolamenti già al mattino lungo i rilievi e dal pomeriggio temporali che da Alpi e Prealpi si estenderanno alla pianura in serata. Locali grandinate. Caldo afoso, temperature massime in calo ma probabilmente ancora attorno a 30°C.