Canovi, asta pubblica per l’alienazione dell’immobile a Tronzano Lago Maggiore

La gara è prevista il giorno 13 agosto alle ore 10:00 e lo prevede il bando di asta pubblica per l’alienazione del complesso immobiliare “I Canovi“ a Tronzano Lago Maggiore sulla Via Europa: si tratta della strada statale 394 e il prezzo a base d’asta dell’immobile è di 1.035.000 con aggiudicazione all’offerta di maggiore importo rispetto alla base d’asta. Il complesso figurava del programma delle alienazioni dell’ente.

Nota anche col nome di Riva, è una località interamente dedicata agli svaghi lacustri e al ristoro. Il sito, secondo diversi studi, aveva funzione di luogo dove macerare la canapa, da cui il toponimo, ma pure di centro di smistamento delle merci in arrivo partenza, per via d’acqua.

Ne sono testimonianze due costruzioni, ora inserite nel progetto di riqualificazione attuato dalla Comunità Montana Valli del Verbano), proprietaria dell’area, che ha comportato la sistemazione della sponda lacuale per nuoto e tintarella, e la realizzazione di un punto d’attracco per piccole imbarcazioni.

Lo specchio di lago, grazie alla regolarità dei venti, si presta ottimamente alla pratica del wind surf.

Completano gli interventi di recupero turistico un ristorante con terrazza lago e un bar (foto e info toponomastiche dal sito del Comune di Tronzano Lago Maggiore)