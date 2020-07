Canti e letture per incoraggiare tutti a riprendere il cammino

Molti sono i parallelismi che si potrebbero fare tra la situazione attuale e quello che è accaduto durante le lotte del Risorgimento. Allora come oggi il popolo italiano si unì per la lotta contro il nemico, anche se quello presente è più subdolo ma altrettanto pericoloso. Dopo una lotta dura e il sacrificio di tante vite sembra di poter vedere la luce in fondo al tunnel. La nostra Italia fu finalmente unificata grazie alla forza dell’unione contro chi voleva sopraffarci e tenerci separati. Si dovette combattere senza risparmiarsi, perché non c’era altro da fare se si aspirava ad una Patria libera. Abbiamo combattuto tutti, cittadini, medici , infermieri, lavoratori , adulti e bambini per superare questa terribile pandemia che ci ha colpiti.

Oggi come allora si è trattato di una lotta per la vita , che alla fine ha avuto la meglio. Un secolo e mezzo fa la nostra Italia era finalmente unita sotto un’unica bandiera; oggi, dopo una lotta durissima, è pronta per ripartire e risorgere a nuova vita insieme all’Europa tutta, all’interno della quale gioca un ruolo di grande spessore e consapevolezza politica. E’ questo il messaggio che volevamo trasmettere attraverso le letture e i canti che abbiamo presentato sabato scorso all’interno del magnifico e suggestivo cortile del castello Visconteo . La forza e il coraggio di lottare, il superamento della paura del nemico sconosciuto, la speranza di potercela fare senza abbattersi ma guardando sempre avanti con fiducia. Canti e letture insieme per invitare e incoraggiare tutti a riprendere il cammino. Un percorso che continua per il gruppo Nuova Compagnia Anni Verdi e il coro Summa Cantica per poter portare al nostro pubblico nuovi messaggi, offrire divertimento e riflessione. Quindi avanti tutta con spirito forte e rinnovato!