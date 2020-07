“Caro villeggiante grazie delle critiche ma stiamo dando il massimo“, parola di sindaco

Momenti difficili attraversati dalle amministrazioni comunali. Ma ci sono sindaci che non si sottraggono alle critiche, e rispondono puntualmente su quello che non va. Come ha fato Cesare Moia in risposta a una lettera pubblicata su Varesenews qualche giorno fa a firma di uno storico villeggiante.

Egregio direttore,

In questo periodo di restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus, molto critico per la gestione dell’apparato comunale, anche se i nostri paesi sono stati solo sfiorati dall’emergenza, come sindaco sono spesso soggetto a critiche che accetto volentieri e che mi danno la possibilità di migliorare.

Ricevo anche insulti, perché ognuno si sente libero di dire e fare quello che vuole riguardo a tutto.

L’emergenza coronavirus, a cui abbiamo dovuto far fronte, è stata gestita in maniera molto professionale dai Dipendenti del nostro Comune, dalla Protezione Civile di Orino, da volontari e da tutti gli Orinesi che hanno rispettato le regole, a cui va il mio più sincero ringraziamento.

Riguardo alla lettera inviata in data 2 Luglio 2020 “Dopo un anno non riconosco più il mio paese di villeggiatura“, mi sento in dovere di rispondere al villeggiante in modo molto trasparente. Anziché sentire solo il parere di alcuni abitanti, forse sarebbe stato meglio che mi avesse contattato personalmente, gli avrei spiegato il perché delle cose che secondo lui non vanno.

Il Centro Sportivo è chiuso in quanto il contratto di gestione è scaduto lo scorso mese di Aprile. Non è stato possibile nel periodo di emergenza fare la nuova gara di appalto, in quanto sospesa. Questa gara ora è stata fatta, c’è un vincitore e dopo il perfezionamento delle pratiche burocratiche il Centro Sportivo verrà riaperto, come è già avvenuto per l’attinente Parco Giochi che viene sanificato giornalmente dall’operatore ecologico e da amministratori volontari.

Il ripristino delle strade tappezzate di catrame con ai bordi antichi ciotoli mai riposizionati, avverrà entro il corrente mese di luglio, questo a causa di problematiche burocratiche. Alcuni ripristini per le riparazioni di perdite dell’acquedotto, non sono stati effettuati subito in quanto si provvederà a installare appositi strumenti di misura per monitorare i consumi.

Anche quest’anno è stato organizzato il gelato in Piazza, però senza giochi, per non creare assembramento che metterebbe a rischio la sicurezza delle persone ed in particolare dei ragazzi e dei bambini. Abbiamo constatato che dove ci sono manifestazione e movide spesso le regole delle mascherine e del distanziamento non vengono rispettate, con possibilità di nuovi contagi.

Il Centro Socio Assistenziale di Orino Valcuvia, proprietario dell’immobile, si è sciolto e ha donato l’edificio alla Croce Rossa di Gavirate, che è diventato il nuovo proprietario. Il Comune ha rinunciato alla donazione dell’immobile in quanto non in grado di finanziare le spese per la sistemazione di messa in sicurezza, di restauro e di gestione.

Sulle strade poco curate abbiamo qualche problema in quanto c’è un solo operatore, mentre lo scorso anno c’erano altre persone che lo aiutavano, cosa che non è stata purtroppo possibile ripetere.

Ne approfitto per lanciare un invito a tutti cittadini e villeggianti di tagliare le siepi ed i rami sporgenti sulla pubblica via, di non riempire i cestini con rifiuti d’ogni genere, il nostro operatore li trova sempre stracolmi da svuotare e conferire in discarica. Ricordo inoltre di raccogliere le deiezioni dei propri cani, di parcheggiare nelle apposite zone e di tenere pulito lo spazio davanti alla propria abitazione. Forse vivremmo in un paese migliore.

Ringrazio comunque il villeggiante per quanto scritto, mi ha dato la possibilità di informare tutti riguardo ai problemi che Orino, come altri paesi, sta vivendo.

Cesare Giuseppe Moia

Sindaco di Orino