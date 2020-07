Una casa intelligente con l’arredo trasformabile LG Lesmo, innovazione e creatività Made in Italy

In fatto d’arredo il Made in Italy rivela, in ambito internazionale, grande qualità. LG Lesmo lo interpreta con la cura dei particolari che caratterizza l’artigianato brianzolo, dedicandosi alla creazione di arredi trasformabili, settore in cui è operativa da oltre 30 anni. Una proposta che include tavolo consolle LG Lesmo e tavolini allungabili, con ben 120mila opzioni di personalizzazione. Grazie a LG Lesmo l’arredo diventa intelligente, gestendo al meglio ogni spazio. L’innovazione cambia il piacere di vivere la casa. Ecco i principali articoli in catalogo.

Non solo tavoli pieghevoli LG Lesmo, una proposta completa e Made in Italy

Importanti e costanti investimenti nell’ambito delle migliori tecnologie, abbinate alla qualità delle lavorazioni artigianali, hanno permesso a LG Lesmo di presentare arredi trasformabili che sanno risolvere, con creatività, i problemi di gestione dello spazio.

Grazie alla specializzazione nel mondo dell’arredamento salvaspazio, l’azienda propone tante varianti di tavolini trasformabili da interno e da esterno, sedie pieghevoli, le innovative Sedie Duplex e originali appendiabiti, come l’inimitabile Fold’N’Flip.

Su lg-lesmo.it un’offerta di tavoli salvaspazio: da quello sollevabile al Tavolo Quadro

Nell’ambito degli articoli di punta figura il Tavolo Sollevabile. Un pratico tavolino da salotto che sa trasformarsi, quando necessario, in un tavolo da pranzo che accoglie fino a 16 ospiti. Un’altra risorsa che può fare la differenza in molteplici contesti è il tavolo consolle LG Lesmo.

Quest’ultimo da chiuso ha un ingombro assai limitato e per questo può essere posto in tantissimi ambienti, addirittura in un piccolo disimpegno. Ma quando c’è qualche ospite in più, può togliere d’impaccio il padrone di casa: allungandosi infatti diventa un pratico tavolo che può accogliere fino a 20 commensali. Non è solo funzionale e con tante opzioni di personalizzazione per adattarsi a qualunque contesto, ma anche davvero robusto ed è dotato di una tenuta di circa 120 kg per m2.

Scorrendo il catalogo riportato su www.lg-lesmo.it, oltre al tavolo consolle LG Lesmo, è facile scoprire tanti altri prodotti innovativi e 100% Made in Italy. Ci sono infatti Tavolini trasformabili Magici, tavoli trasformabili multiforme, da esterno trasformabili e il Tavolo Quadro. Quest’ultimo ha l’aspetto di un quadro elegante e discreto, che facilmente si integra con il resto dell’arredo, ma quando lo si sgancia dalla parete diviene un tavolino a cui possono sedersi quattro o più persone. Prevede vari elementi di personalizzazione, dalle dimensioni alle finiture.

Totale personalizzazione, qualità Made in Italy, soluzioni di design originali e innovative, tante opzioni per arredare in chiave intelligente i propri spazi, soprattutto quando i metri quadri non abbondano. Approfittare di LG Lesmo è la scelta giusta, falla anche tu: visita www.lg-lesmo.it!