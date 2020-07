Cazzago Brabbia apre le porte ai “turisti nostrani”

Cazzago Brabbia apre le porte al turismo. Il piccolo paese sulle rive del lago di Varese accoglie ogni fine settimana sempre più persone che, in un tam tam difficile da “arginare”, scoprono la bellezza di questo luogo.

Dall’inizio di luglio l’amministrazione comunale ha deciso di dare una mano ai commercianti della zona dopo il lungo periodo di crisi legato al lockdown e ha consentito a due attività di mettere i tavolini all’aperto, nel fine settimana, chiudendo il centro del paese. Una soluzione che non è stata accolta da tutti con il medesimo entusiasmo perché il provvedimento viabilistico costringe a una lungo giro per raggiungere Piazza Libertà o Piazza Vittorio Emanuele passando da via Piave e la provinciale da Bodio Lomnago.

“Vista l’istanza inoltrata dalle Trattoria della Rosa e dal Bar San Carlo, con cui veniva richiesta l’occupazione di suolo pubblico della Via San Carlo dal numero civico 1 al numero civico 8, si ritiene corretto concedere, al fine di promuovere la ripresa degli esercizi danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di esercitare anche sul suolo pubblico la propria attività” – si legge nel provvedimento.

L’ordinanza disciplina così la circolazione disponendo la chiusura al traffico per il periodo dal 18 luglio 2020 al 27 settembre nelle serate del venerdì, sabato, domenica, dalle ore 19.00 alle ore 24.00

Le due attività dovranno effettuare la pulizia della zona dai rifiuti, controllare e mantenere costante nel tempo il regolare ripristino della sede stradale e verificare che le conseguenze del loro lavoro non pregiudichino nel tempo il normale utilizzo della strada. La limitazione della circolazione, ovviamente, non è valida nei giorni nei quali non è concessa l’occupazione del suolo pubblico.

L’iniziativa pare essere apprezzata e la gente nel fine settimana ha affollato il centro (in alto nella foto). A questi punti di ristoro, e di ritrovo, si aggiunge la Darsena sul lago di Piazza che da sempre fa il “tutto esaurito” grazie anche alla location davvero unica.

Resta il fatto che il paese, piccolo, grazioso ma caratterizzato da strette viuzze, non è strutturato per accogliere un gran numero di persone e anche trovare parcheggio non è semplice. Più volte gli abitanti hanno sollevato la questione delle auto posteggiate dove capita, anche in divieto. Questo è senza dubbio il rovescio della medaglia di un paese che si scopre improvvisamente appetibile per i turisti.

L’altra grande novità riguarda la cooperativa di Cazzago. Un edificio storico che ha avuto destini diversi nel corso del tempo: ora, dopo un periodo di chiusura, le porte si sono riparte e sono cominciati i lavori di ristrutturazione. Il progetto interessante è di Luca Ballerio, un giovane imprenditore agricolo di Cugliate Fabiasco che intende realizzare nell’edificio, caratterizzato da un bel pergolato, un luogo di incontro e di vendita di prodotti agricoli della zona. Di strada da fare ce n’è ancora tanta ma tra qualche mese anche la cooperativa sarà pronta per accogliere i “turisti nostrani”.