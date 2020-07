“Ceresio5Valli” il progetto turistico presentato alle amministrazioni

Fare del Ceresio e delle sue valli una meta turistica organizzata dove i diversi soggetti coinvolti (associazioni, luoghi di interesse, strutture recettive) siano coordinati per rispondere in maniera puntuale alla domanda: è il progetto lanciato da Filippo Colombo, specialista turistico promotore del progetto “Ceresio5Valli”.

Il suo sogno? Vedere realizzata la sinergia fra enti locali e operatori per valorizzare, finalmente, il patrimonio culturale e paesaggistico presente nella parte comasca del Lago Ceresio. Uno studio accurato delle potenzialità (e delle criticità su cui intervenire) durato anni, quello dietro l’elaborazione della proposta di promozione turistica, che altro non è che un invito a pensarsi come una rete, una squadra, operativa nello stesso luogo e con lo stesso obiettivo. Proposta che è stata accolta con entusiasmo dalle associazioni locali, una trentina in tutto, impegnate da anni nella valorizzazione del territorio e che hanno accettano volentieri la sfida di unire le forze.

Saranno proprio loro, le associazioni riunite sotto il progetto “Ceresio5Valli”, a rivolgere il loro invito ai rappresentanti dei comuni coinvolti, che dovranno necessariamente essere protagonisti in questa progettualità. Da una parte le tante bellezze da valorizzare presenti sul territorio, che aspettano solo di essere raccontate. Dall’altra tanti turisti da “intercettare”, anche e soprattutto stranieri, che non aspettano altro che l’occasione, e il modo, per scoprirle.

L’incontro è riservato ad associazioni e i comuni di Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Claino con Osteno, Corridoi, Cusino, Grandola ed Uniti, Laino, Ponna, Porlezza, San Bartolomeo, San Nazzaro, Val Rezzoè e Valsolda. Previsto un successivo appuntamento di confronto che sarà aperto al pubblico, ma in data ancora da definirsi.