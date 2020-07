Chiude anche l’ultimo reparto di terapia intensiva Covid dell’ospedale Niguarda

L’ultimo paziente in cura sta meglio, è risultato negativo al tampone e dunque trasferito in un altro reparto per concludere il suo percorso di guarigione dopo essere passato dalla terapia intensiva dell’ospedale Niguarda.,

È stato lui, metaforicamente, l’ultimo a chiudere la porta del reparto terapie intensive Covid dell’ospedale milanese. “Festeggiamo ma senza abbassare la guardia”, ha commentato il presidente lombardo Attilio Fontana.

Erano 5 i reparti di terapia intensiva aperti in fretta e furia, come in tutti gli ospedali lombardi, nell’apice dell’emergenza sanitaria.

Secondo l’ultimo bollettino regionale restano 42 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in tutta la Lombardia, 297 i ricoverati totali negli ospedali lombardi.