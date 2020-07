Chiusa con lucchetto la Guardia medica di Busto Arsizio: «Non rispondono nemmeno al telefono»

Da prima ancora del lockdown la Guardia Medica di Sant’Anna (via Stoppani 4, Busto Arsizio) pare non rispondere alle esigenze dei cittadini. La denuncia di questa mancanza da parte della Guardia Medica di Sant’Anna è stata lanciata durante il consiglio comunale di martedì scorso a Busto Arsizio, da parte del consigliere dei 5 Stelle Luigi Genoni, che nei mesi scorsi si è trovato a vivere direttamente diversi disagi.

«Nel febbraio scorso – ha raccontato il consigliere Genoni – ho dovuto contattare per necessità la guardia medica di Sant’Anna, ma il numero regionale (che ora è cambiato) e il numero fisso della sede di Sant’Anna non funzionavano. Mi sono recato, quindi, in sede dove abbiamo trovato il cancello chiuso con catena e lucchetto e altre persone davanti alla struttura che chiamavano i numeri di servizio, ma senza avere risposta». E ha continuato: «Non c’è alcun citofono esterno da suonare, ma all’interno della struttura, dalle finestre, vedevamo i dipendenti. Così ho scavalcato il cancelletto, sono andato a suonare e all’ennesima mancata risposta, abbiamo chiamato i carabinieri».

Il problema sembrava essere stato risolto grazie all’intervento dei carabinieri, ma a distanza di cinque mesi la situazione pare essere la stessa: «A cinque mesi dal problema, che avevo denunciato in una chat whatsapp del consiglio comunale, non solo non ho avuto risposta dal sindaco Antonelli, ma non è stato nemmeno preso in considerazione il disagio perché siamo ancora nella stessa situazione – ha specificato il consigliere Luigi Genoni -. Non è possibile non rispondere a persone con necessità; si tratta di medici che paghiamo che non rispondono al loro compito».

È scattato, però, dal 20 luglio, il nuovo numero unico di continuità assistenziale (116117) che è attivo dalle 20:00 alle 8:00 di tutti i giorni; dalle 8:00 alle 20:00 nei giorni di sabato, domenica e nelle giornate festive infrasettimanali; dalle 10:00 alle 20:00 delle giornate prefestive infrasettimanali. Nell’avviso posto all’esterno della guardia medica di Sant’Anna viene specificato anche: «Al fine di prevenire la diffusione della infezione da Coronavirus si comunica che, fino a nuova disposizione, è sospeso l’accesso diretto alle sedi di continuità assistenziale pertanto è sempre necessario contattare telefonicamente la centrale operativa del servizio al numero unico nazionale – attivo dal 20.07.2020: 116117».