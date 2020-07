Il cinema all’aperto sbarca a Besnate, con Fellini e i migliori film della stagione

Con crowdfunding e investimento del Comune parte il cinema all’aperto di Besnate: nove film tra luglio e agosto, per non rinunciare alla socialità (in sicurezza) e per vedere il meglio del cinema di oggi e di ieri.

«Partiamo questo venerdì con Odio l’estate di Aldo Giovanni e Giacomo» spiega Riccardo Checchin, uno dei volontari responsabili del Cinema Incontro. «Eccezionalmente avremo proiezioni sia venerdì 10 sia sabato 11, poi proseguiremo con il film al sabato sera: c’è già primo calendario fino a luglio».

E dunque: dopo il debutto con Aldo Giovanni e Giacomo riuniti da Massimo Venier (regista dei primi, travolgenti successi a cavallo tra Novanta e inizio Duemila), sabato 11 si continua con Jojo Rabbit, poi ancora il 18 luglio con Cena con Delitto, il 25 luglio con il cartoon Trolls 2. Ma le proiezioni continueranno fino al 29 agosto.

«Il mega schermo da 10 metri ha il sapore quasi da Drive-In e ci consente di allestire uno spazio per duecento persone in piena sicurezza, con necessario distanziamento» dice Checchin. L’acquisto dei biglietti è solo digitale tramite il sito internet, e non comporta alcun sovrapprezzo.

Il gruppo del Cinema Incontro ha condotto con grande entusiasmo la campagna di crowdfunding che ha consentito di trovare una parte significativa delle risorse necessarie.

Il Comune ha investito invece fornendo nuove sedie (ovviamene utilizzabili anche per atri eventi in futuro) e finanziando due proiezioni a ingresso gratuito: l’8 e 15 agosto saranno proiettati La Dolce Vita e Amarcord, classicissimi di Federico Fellini da riscoprire su grande schermo e «in versione restaurata 4K della Cineteca di Bologna». Una scelta che fa del cinema all’aperto di Besnate anche un luogo di cultura di qualità, che può interessare anche chi abita nei dintorni e cerca un film particolare per le sere d’estate.