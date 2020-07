Cinema all’aperto che successo, secondo appuntamento con “Adorabile nemica”

Dopo il sold out di settimana scorsa, la rassegna cinematografica estiva, inserita nella programmazione di “BA Cultura per l’estate” e organizzata dall’ Amministrazione comunale e da Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, BA Film Festival e “Sguardi d’Essai”, prosegue sabato 11 luglio con una nuova proiezione all’aperto nel Giardino Quadrato del Museo del Tessile.

In programma, alle 21.45, la commedia americana Adorabile Nemica diretta da Mark Pellington, che vede protagoniste Shirley MacLaine e Amanda Seyfried.

Di seguito la trama del film:

Adorabile nemica segue le vicende di Harriet, una donna dispotica che nella vita ha ottenuto un grande successo nel mondo degli affari. Ormai ricca e in pensione, Harriet non ha perso la sua mania di controllo su tutto e su tutti e vuole mettere parola anche sul proprio necrologio. Per avere voce anche su ciò che di lei verrà detto dopo la sua morte, la donna incarica Anne, giovane giornalista talentuosa e ambiziosa, di scrivere la storia della sua vita. Harriet crede che dando ad Anne un’alta somma di denaro, lei scriverà esattamente ciò che vuole ma, ben presto, capirà quanto si sbaglia. Anne scaverà a fondo nella vita di Harriet, intenzionata a portare alla luce i fatti e la donna che si cela dietro quello scudo fatto di dispotismo e manie di controllo. A partire da questa esperienza condivisa, fatta di momenti toccanti e di attimi felici, nascerà tra le due donne un’amicizia molto forte.

I posti disponibili sono 150: è necessario prenotare inviando una mail entro giovedì 9 luglio all’indirizzo prenotazioniBAcinema@gmail.com.

Ingresso dalle 20,45 alle 21.30.