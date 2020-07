Cinema e musica danno vita all’Estate Indunese 2020

Sabato 11 luglio prende il via l’ “Estate Indunese”, rassegna di cinema e musica organizzata dalla Pro loco di Induno Olona e dall’associazione Il Caimano in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Gli appuntamenti si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto nella caratteristica ambientazione della Corte don Andrea Riva, adiacente al parco del Comune, con inizio alle 21.

Proseguendo l’ormai quinquennale collaborazione dell’associazione Il Caimano con Filmstudio 90 si porterà a Induno Olona la rassegna cinematografica Esterno Notte 2020 in quattro serate, che saranno alternate a due serate di musica con realtà di spicco del territorio varesino.

«Al desiderio di animare la vita del paese dopo tanti mesi di lockdown si unisce la volontà di fare del bene ad una realtà molto importante della nostro paese, la Scuola dell’infanzia Malnati, attiva dal 1884 ed ora in difficoltà economica per via della chiusura imposta dall’epidemia – spiega assessore alla cultura Emanuele Marin – L’ingresso agli eventi sarà a pagamento ed il ricavato verrà devoluto alla scuola».

Il programma dell’Estate Indunese

Sabato 11 luglio – Cinema: Esterno Notte “Il mistero di Henri Pick”

Chi è Henri Pick? Molti risponderebbero che è l’autore di un romanzo eccezionale, scoperto per caso in una misteriosa libreria bretone e diventato in brevissimo tempo un bestseller. Ma Henri Pick era in realtà un semplice pizzaiolo, deceduto ormai da due anni, e la vedova giura e spergiura di non averlo mai visto scrivere nulla più della lista della spesa. Qual è la verità? Sospettando un caso costruito a tavolino, il critico letterario Jean Michel Rouche, presentatore di un seguitissimo talk show culturale, diventa ossessionato dall’idea di smascherare l’autore di quello che lui ritiene essere un falso letterario. Dunque si reca personalmente in Bretagna per risalire alle origini della frode, e si mette in contatto con la famiglia del pizzaiolo, cercando di scoprirne i segreti.

Commedia – Durata 100 min. Regia: Rémi Bezançon – Produzione: Francia/Belgio 2019, con Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz

Sabato 18 luglio – Concerto del quartetto “Latin Connection Feat. Williams H Garzon”

Concerto di musica latin Jazz con i musicisti Mauro Brunini (tromba), Williams H Garzon (percussioni), Achille Giglio (basso) ed Enrico Penazzi (piano).

Sabato 25 luglio – Cinema Esterno Notte: “Mio fratello rincorre i dinosauri”

Jack fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che il fratellino Gio fosse un bambino dotato di incredibili superpoteri. Con il passare del tempo Gio, affetto dalla sindrome di Down, per suo fratello diventa un segreto da non svelare. Quando Jack conosce il primo amore, Arianna, la presenza di Gio diventa per lui un fardello tanto pesante da arrivare a negare ad Arianna e ai nuovi amici del liceo l’esistenza del fratello. Ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli altri accettandone i difetti. Sarà proprio questo l’insegnamento che Jack riceverà da suo fratello, e quando riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a pensare che forse è davvero un supereroe.

Commedia – Durata 100 min. – Regia: Stefano Cipani – Produzione: Italia/Spagna 2019, con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy De Palma

Sabato 1° agosto – Concerto del Gruppo “Frozen Farmer”

Concerto di musica folk americana con i musicisti: Francesco Scalise (voce, banjo), Giordano Rizzato (percussioni), Valter Violini (basso, voce), Mattia Rizzato (tastiere, voce) e Sebastiano Rizzato (chitarra).

Sabato 8 agosto – Cinema Esterno Notte: “Sorry We missed you”

Ricky, Abby e i loro due figli, l’undicenne Liza Jane e il liceale Sebastian, vivono a Newcastle e sono una famiglia unita nonostante le forti difficoltà economiche. Ricky è stato occupato in diversi mestieri, mentre Abby fa assistenza domiciliare a persone anziane e disabili. Per quanto lavorino duro entrambi, si rendono conto che non potranno mai avere una casa di loro proprietà. Giunge allora quella che Ricky vede come l’occasione per realizzare i loro sogni. Se Abby venderà la sua auto, sarà possibile acquistare un furgone che permetterà a Ricky di diventare un corriere per una ditta in franchise, con un sensibile incremento nei guadagni. Non tutto però è come sembra e l’unità familiare sarà messa a dura prova…

Drammatico – Durata 100 min. Regia: Ken Loach – Produzione: Gran Bretagna/Francia/Belgio 2019, con Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Katie Proctor.

Sabato 25 agosto – Cinema Esterno Notte: “Bangla”

Phaim è un ragazzo bengalese di 22 anni, nato in Italia. Vive nel quartiere romano di Torpignattara e passa le sue giornate tra la famiglia (composta da un padre sognatore, una madre tradizionalista ed una sorella prossima al matrimonio ), il lavoro da steward in un museo , le visite al suo amico Matteo e la musica, suonando con la sua band Moon Star Studio, composta da tre suoi amici. Con il suo gruppo, a volte suonano in giro per locali ed è proprio durante una di queste serate che Phaim conosce Asia, una giovane ragazza romana della quale si innamora. Adesso la vita di Phaim è ad un bivio. Il ragazzo deve prendere una decisione: andare via dall’Italia e partire per Londra con la famiglia, oppure restare a Roma per rimanere con i suoi amici di sempre e con la ragazza che ama.

Commedia – Durata 84 min. – Regia: Phaim Bhuiyan – Produzione: Italia 2019, con Phaim Bhuiyan, Carlotta Antonelli, Simone Liberati.

In caso di cattivo tempo i film saranno proiettati in Sala Bergamaschi, in piazza Giovanni XXIII n.4, mentre i concerti musicali saranno rinviati.

Ingresso al Cinema:Intero: € 6,50

Ridotto soci Filmstudio 90 e Arci, Under 18, over 65: € 5,00

Ridotto soci Filmstudio 90 under 25: € 3,00

Ingresso ai concerti: intero: € 5,00

L’accesso agli eventi sarà libero sino ad esaurimento posti, che saranno limitati secondo le restrizioni di sicurezza legate all’emergenza Covid-19. Saranno osservate tutte le procedure e prescrizioni ministeriali per garantire la massima sicurezza del pubblico in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19.

Qui potete scaricare la locandina