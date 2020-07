Completati i lavori al Campetto Bellavista, a Malnate si torna a far canestro

Il campetto Bellavista è stato per generazioni di malnatesi un luogo di ritrovo dove poter praticare sport ma anche solo passare del tempo in compagnia.

Nelle ultime settimane il “Campetto” ha subito un restyling quasi completo, dal manto ai tabelloni. Se l’amministrazione comunale è intervenuta per sistemare la pavimentazione del campo da basket, un gruppo di volontari ha invece deciso di darsi da fare per dare nuova vita a pali, tabelloni e canestri e anche la fontanella d’acqua.

«Sono ultimati definitivamente tutti i lavori al campo Bellavista – il commento del sindaco Irene Bellifemine -. Quando si uniscono le sinergie territoriali con quelle amministrative i risultati sono sempre eccellenti. Grazie agli “ex ragazzi” del campo Bellavista coadiuvati da Christian Henry sono stati ammodernati i due canestri e la fontanella. Bellissimo il nuovo logo ideato da Christian».