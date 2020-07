Completato l’impianto di condizionamento del Day Hospital oncologico al Circolo

E’ stato completato nei giorni scorsi grazie al contributo dell’Associazione Rocco Magnoli Onlus di Varese, l’impianto di condizionamento del Day Hospital di Oncologia all’Ospedale del Circolo.

L’intervento che completa quello di 4 anni fa nelle sale di attesa anch’esso finanziato dall’associazione, ha riguardato le sale dedicate alle terapie oncologiche ora più confortevoli per pazienti e operatori. Un importante contributo per rendere gli ambienti terapeutici sempre più accoglienti e, come avrebbe detto l’architetto Rocco Magnoli, per “umanizzare” la malattia.

Ricordiamo che nel 2017 la sala d’attesa del Day Hospital, intitolata alla memoria dell’Arch. Magnoli, è stata rinnovata con un nuovo arredo di aspetto gradevole e moderno.