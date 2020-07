Congiuntiviti e irritazioni, come prendersi cura dei propri occhi

Vento, polvere, fumo, acqua salata, allergie: sono solo alcune delle cause che possono irritare gli occhi, portando anche a dolorose congiuntiviti. Gli occhi sono una delle parti più sensibili del corpo umano e vanno protetti adeguatamente dall’attacco di virus, batteri o funghi: qualunque sia la causa dell’infezione o dell’infiammazione, la priorità è certamente la prevenzione, ma anche una cura adatta per lenire la sintomatologia. A questo proposito, i prodotti Octilia per la cura degli occhi sono formulati per risultare naturali e tollerati in qualunque occasione.

I colliri sono utilizzati soprattutto nelle manifestazioni già conclamate, mentre le gocce oculari simulano le lacrime e sono impiegate maggiormente in un’ottica di prevenzione della secchezza oculare, specie se si usano le lenti a contatto. L’Octilia Collirio è una formulazione a base di tetrizolina cloridrato, eccellente agente decongestionante in caso di infiammazioni della congiuntiva di qualunque tipo; l’acido cloridrico, invece, riequilibra il naturale PH. Si può usare a partire dai 3 anni di età e ne bastano 1-2 gocce per ogni occhio un paio di volte al giorno per avvertirne gli effetti benefici, anche se è sempre opportuno seguire le indicazioni del medico o del farmacista.

Qualora l’infiammazione derivi da uno stato allergico, invece, è possibile utilizzare Octilia Allergia e Infiammazione, che oltre alla tetrizolina contiene feniramina maleato, un antistaminico estremamente efficace. Grazie a questa azione combinata, i piccoli vasi sanguigni dilatati dall’infiammazione si restringono e si attenua la sensazione di corpo estraneo e fotofobia che solitamente accompagnano tali manifestazioni. Di solito, bastano 3-4 giorni di applicazioni per avere la scomparsa dei sintomi.

Chi utilizzi molto le lenti a contatto, invece, può trovare sollievo grazie alle lacrime artificiali, o gocce oculari Octilia Lacrima. Si tratta di una soluzione isotonica (ovvero nella quale le sostanze contenute hanno la stessa concentrazione e quindi pressione osmotica) composta da acido ialuronico e sale sodico. Entrambi questi elementi idratano a fondo l’occhio, ripristinando l’equilibrio intaccato dalla presenza delle lenti.

Qualora sia necessario intervenire anche su uno stato infiammatorio, causato dalle stesse lenti o da altri agenti esterni che possono compromettere la salute dell’occhio, si può ricorrere a Octilia Natural, la cui formulazione vede al suo interno la presenza di acque distillate di fiordaliso e camomilla, lenitivi ed emollienti. Inoltre, la lattoferrina è molto efficace sia contro i batteri che contro virus e funghi, quindi ha un’azione protettiva e preventiva fondamentale.

Tutti questi prodotti sono disponibili sia nei classici flaconcini da 10 ml, che in pratiche porzioni monodose da 1 ml ciascuna da usare ovunque in modo semplice e veloce. Octilia ha anche pensato di realizzare delle garze sterili monouso, le Octilia Salviette Bouty per detergere gli occhi da secrezioni dovute a congiuntiviti di natura allergica o infettiva. Creata con cotone al 100%, è imbevuta con una soluzione fisiologica che deterge e disinfetta l’occhio con la delicatezza necessaria. Basta maneggiare la garza con le mani opportunamente pulite e si può usare anche come impacco caldo o freddo, scaldando o raffreddando la confezione prima di aprirla. Si può utilizzare anche per ripulire gli occhi da polvere o corpi estranei. Klimì Baby è la versione per neonati o bambini molto piccoli che presentino, ad esempio, occlusioni del dotto lacrimale o altri disturbi a carico degli occhi: contiene estratti di calendula, aloe e acido ialuronico, emollienti e idratanti.