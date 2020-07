In Consiglio regionale la questione degli abbonamenti ai trasporti non usati a causa del lockdown

Rimborsi agli abbonati che non hanno usufruito dei trasporti pubblici durante il lockdown.

Nel Decreto Rilancio è prevista la possibilità di riconoscere i rimborsi, un articolo che rimanda in sede regionale la definizione di come attuarli rispettando le esigenze dei pendolari ma anche le necessità delle aziende di trasporto che hanno viaggiato comunque durante il lockdown.

La questione è delicata: sta per cominciare un nuovo anno scolastico e ancora non si conoscono frequenza delle corse e costi di abbonamento e, tanto meno, se in qualche modo quei mesi saltati nella primavera scorsa potranno essere recuperati, facendo slittare il periodo di utilizzo.

Questo pomeriggio, nella seduta per l’approvazione del bilancio 2020-2022, si discuterà in consiglio regionale un Ordine del Giorno presentato dai Democratici in cui si chiede di attivare un tavolo per definire come impiegare i fondi derivanti dal decreto Rilancio, che non sono molti, per assicurare i diritti degli utenti e i bilanci delle aziende.

Nell’ordine del giorno si legge: