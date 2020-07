Consiglio regionale, passano a maggioranza le variazioni di bilancio “Covid-19”

Via libera a maggioranza in Consiglio regionale alla ratifica delle variazioni di bilancio adottate con urgenza dalla Giunta regionale a causa dell’emergenza creata dalla diffusione del Covid-19.

Entrando nel dettaglio, come illustrato in Aula dal Presidente della Commissione Bilancio e relatore del provvedimento Marco Alparone (Forza Italia), le variazioni più significative interessano i seguenti ambiti:

“Misura credito adesso”, finalizzata a garantire una risposta immediata alle imprese lombarde danneggiate dall’emergenza Covid-19: il capitolo relativo al “contributo per il sostegno al credito delle micro, piccole e medie imprese che operano in Regione Lombardia”, anche per l’anno 2022, viene incrementato di 5 milioni e 53mila euro, mediante compensazione dal capitolo relativo alla nuova programmazione europea;

“Misura pacchetto famiglia”, finalizzata al sostegno delle famiglie in situazioni di temporanea difficoltà per il pagamento del mutuo prima casa e per l’acquisto di strumentazione didattica per l’e-learning: con l’obiettivo di finanziare un maggior numero di richieste pervenute a seguito dell’avviso chiuso l’11 maggio 2020, viene incrementato il capitolo di riferimento (Trasferimenti alle amministrazioni locali per il sostegno del sistema dei servizi e interventi a favore delle famiglie per iniziative sperimentali, progetti e attività di informazione e formazione) mediante lo stanziamento di 6 milioni di euro, a fronte della compensazione dal capitolo “interventi per l’implementazione della fruizione dei servizi prima infanzia” considerando la minore spesa prevista per la Misura Nidi gratis 2019-2020 a seguito della loro chiusura per il Covid-19;

“Promozione turistica tramite explora”, in attuazione delle linee strategiche individuate per la realizzazione del Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività: viene incrementato lo stanziamento a favore delle attività per la promozione svolte da Explora per la cifra di 1 milione e 600mila euro, mediante compensazioni da alcuni capitoli degli ambiti della Missione “Turismo” e della Missione “Sviluppo economico e competitività”;

“Sostegno agli investimenti dei gestori infopoint per il distanziamento sociale”, per garantire ai gestori degli infopoint gli investimenti indispensabili per assicurare il distanziamento sociale e interpersonale nelle rispettive sedi; sono previsti contributi agli investimenti per la somma totale di 494mila euro, mediante una variazione compensativa tra capitoli di spesa degli ambiti della Missione “Turismo” e della Missione “Sviluppo economico e competitività”.