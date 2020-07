Continuano gli eventi culturali alla Reggia di Venaria

Continua con una novità il ciclo di spettacoli e di aperture serali della Reggia di Venaria “La meraviglia sul far della sera”. Infatti, tra gli appuntamenti in programma per l’ultima settimana di luglio ci sarà anche un concerto realizzato in collaborazione con la Filarmonica teatro regio Torino.

Giovedì 30 luglio la Reggia di Venaria ospiterà l’Ensemble Ellisse Consort per un concerto nell’ambito della rassegna “Fuori centro” della Filarmonica TRT. I musicisti si esibiranno sulla scalinata della Galleria grande alle 20:30. Il programma ripercorrerà i brani “O Let Me Weep” da The fairy queen (La regina delle fate) di Henry Purcell, Concerto per oboe, archi e basso continuo RV 462 di Antonio Vivaldi, Suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach, Concerto per fagotto, archi e basso continuo RV472 di Antonio Vivaldi e “Lascia ch’io pianga” da Rinaldo di Georg Friedrich Händel.

Venerdì 31 luglio la serata inizierà alle 18:00 al Boschetto della musica con “Tempo”: uno spettacolo dedicato ai bambini con coreografie e interpretazione di Aldo Rendina e Federica Tardito e regia e musiche Bruno Franceschini. Poco dopo, alle 18:30 ci sarà un intervallo musicale con aperitivo alla Cascina medici del vascello. Qui il Quartetto Siegfried si esibirà nel concerto “Quattro pezzi per quartetto d’archi”, con brani di Stravinski e Mozart. Alle 19:30 si continuerà al Giardino delle rose con “Il gioco del mondo” di Vincenzo Criniti, e a seguire A seguire Concept#1 una danza a cura dei ballerini di Btt – Balletto teatro Torino con musiche Giorgio Li Calzi. Il gran finale sarà invece alle 20:30 con Mbira: un progetto tra musica, danza e riflessione di Roberto Castello per interrogarsi su quanto abbia influito l’Africa sulla nostra cultura e quali effetti ha avuto l’Occidente con le sue attività di colonizzazione.

Sabato 1 agosto la serata inizierà ancora una volta alle 18:00 al Boschetto della musica con uno spettacolo rivolto ai più piccoli e dedicato alla figura di Marco Polo. Alle 18:30 alle Cascine medici del vascello ci sarà “Nonsense, filastrocche, fiabe”: un concerto con il soprano Valentina Valente e Antonia Comito al pianoforte. Alle 19:30 al Giardino delle rose sarà il momento di “Lo spazio dell’anima” ideato da Raphael Bianco, con sound concept Diego Mingolla, musiche di Franz Schubert e realizzato insieme ai danzatori della Compagnia EgriBiancoDanza. L’ultimo appuntamento di sabato sarà alle 20:30 con la lettura a cura di Donatella Finocchiaro di “Il commissario Collura va in crociera” di Andrea Camilleri.