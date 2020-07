Controlli nei locali sul rispetto delle prescrizioni Covid, a Busto Arsizio chiusi due bar

Nel fine settimana appena trascorso sono continuati i controlli da parte della polizia nel centro cittadino di Busto Arsizio in particolar modo verificando il rispetto dell’attuale normativa per il contenimento della diffusione del contagio da virus Covid-19 e il consumo di sostanze stupefacenti.

Nella serata di sabato, unitamente ad una pattuglia della squadra amministrativa della questura di Varese e della polizia locale, i controlli si sono concentrati nei confronti degli esercizi di ristorazione.

L’attenzione delle pattuglie si è rivolta alla verifica del rispetto del distanziamento tra le persone, l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale dei locali pubblici e la vendita di bevande alcooliche.

Alcuni esercizi commerciali sono passati al vaglio degli operatori e, al termine della serata, per due locali è scattata la chiusura per 5 giorni. Sono state inoltre elevate 12 sanzioni amministrative e controllate 32 persone.

In piazza Vittorio Emanuele II diversi avventori sono stati controllati mentre erano intenti a consumare bevande nell’area di somministrazione esterna di un esercizio commerciale, anche sedendo ai tavoli, senza mantenere il previsto distanziamento mentre all’interno del locale era in corso la somministrazione di bevande alcooliche anche a minorenni e la somministrazione di bevande in bottiglie di vetro agli avventori seduti all’esterno.

Ancora, in via Montebello presso un bar si è constatata l’inosservanza del distanziamento da parte degli avventori.